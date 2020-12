von Siegfried Kouba

Im Zeichen des Heiligen Stephanus und festlicher Musik stand der Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Pfarrkirche St. Cyriak – und einen gesungenen Geburtstagsgruß gab es für Dirigent Frank Rieger. Pfarrer Harald Bethäuser betonte den Bezug des Märtyrers zu Christus.

Vokalsolisten ersetzen ganzen Chor

Ein bisschen Normalität in der von Corona geprägten Zeit vermittelten die musikalischen Beiträge, denn die vier Vokalsolisten ersetzten einen ganzen Chor. Die angenehmen, abgerundeten Stimmen der Sopranistin Verena Schwer, der Altistin Larissa Botos, des Tenors Tobias Völklein und des Bassisten Sebastian Walser kamen besonders ausdrucksvoll bei den A-cappella-Passagen zur Geltung.

Dvoráks D-Dur-Messe im Fokus

Im Zentrum standen Teile der D-Dur-Messe von Antonin Dvorák in einem friedlichen Grundton, begleitet in der Originalversion mit Orgel, interpretiert durch Kantor Frank Rieger. Klar gestaltet war das „Kyrie“ – dynamisch kontrastreich, pastoral wiegend und somit passend zu Weihnachten. Das „Sanctus“ lebte im Wechsel vom Streicherklang der Orgel und dem Gesang, wobei der Alt beim „pleni sunt coeli“ glänzte und ein feierlicher Schluss geboten wurde. Ein Fugato leitete das „Agnus Dei“ ein, dessen „Dona nobis pacem“ friedlich bittend im Pianissimo ausklang.

Die hohe Kunst des Orgelspiels

Hohe Orgelkunst bewies Rieger bereits beim Einzug mit „Vom Himmel hoch“, verstärkt durch die feinsinnige Fantasie über „Stille Nacht“ und mächtiger Ausstrahlung des im Organo pleno erklingenden Bach-Präludiums BWV 545. Daneben wurde teils a cappella, teils von der Orgel begleitet, engagiert gesungen: „Lobt Gott ihr Christen“ (Michael Praetorius), „O du fröhliche“, Bachs „In dulci jubilo“ (BWV 368) und das „Adeste fidelis“ von Zsolt Gardonyi.

Eigene Potenziale entdecken

Ermunterung, neue Aufgaben mutig anzupacken, sprach Pfarrer Bethäuser den Gläubigen anhand des Beispiels des Heiligen Stephanus zu. Der Märtyrer hatte zunächst sozial-karitative Aufgaben. Er entdeckte aber an sich, dass er auch das Talent zum Predigen hatte, fand jedoch bei der religiösen Oberschicht Jerusalems kein Verständnis, was zum Zwist und schließlich zu seiner Steinigung führte. Das Schicksal des Heiligen Stephanus weise aber jedem Menschen den Weg, eigene Potenziale zu entdecken, so der Pfarrer.