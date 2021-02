Der SPD-Landtagskandidat Nicola Schurr unterstützt einen Gütenbacher Künstler. In einer Pressemeldung heißt es hierzu: „Er und sein Team bringen den Schwarzwald weltweit ins Gespräch und in die Wohnzimmer. Viele kennen seine Kunst, und sehr viele lassen sich für ein neues Firmen-Image von ihm beraten.“ Gemeint sei Jochen Scherzinger von Artwood Black Forest aus Gütenbach.

Ideen sprudeln nur so heraus

Bei einem gemeinsamen Treffen in Gütenbach im Geschäftshaus Hanhart sei Nicola Schurr sofort bewusst geworden, dass hier ein Team arbeite, das Spaß an dem habe, was es betreibe, und immer wieder neu ins Leben rufe. Geschichten hätten sie viele zu erzählen – und so sei aus dem Treffen ein regelrechtes „Erlebnis in der Welt von Mode und Design“ entstanden. Spreche man mit Jochen Scherzinger, so sprudelten die Ideen nur so aus ihm raus, heißt es in der Pressemitteilung.

Jedoch treffe die Corona-Pandemie auch das Geschäftsfeld von Artwood Black Forest. Viele Aufträge kämen üblicherweise aus dem Bereich Gastronomie und brächen daher verständlicherweise weg. Auch andere Wirtschaftszweige seien aufgrund der Lage zögerlich und verschöben geplante Projekte. So sei es auch schwierig, unter diesen Bedingungen Fotoshootings zu realisieren.

Sagen-Rundweg geplant

Jedoch bleibe Scherzinger engagiert. So konnte er Schurr für einen Sagenweg begeistern. Bei diesem Projekt möchte Scherzinger durch seine Kunst einen Rundweg für Touristen und auch Einheimische realisieren, der durch echte, aber auch erfundene Geschichten den Schwarzwald „sagenvoll verzaubern soll“. Landtagskandidat Schurr möchte sich erkundigen, ob es hier spezielle Fördermöglichkeiten gebe, heißt es in der Pressemeldung.

Schurr bedankte sich für viele heitere Momente bei dem „etwas anderen“ Wahlkampftermin in Gütenbach und lobte das große Engagement Jochen Scherzingers und seines Teams als Beitrag, „den Schwarzwald in die Welt zu tragen und die herzliche Seele und Fantasie unserer schönen Heimat zu untermalen“.