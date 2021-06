Natur pur, so lässt sich der Alltag des passionierten Jägers Erich Straub beschreiben. Der ehemalige Ortsvorsteher ist Hegeringleiter des Oberen Bregtals mit etwa 70 Jagdbezirken. Als jahrzehntelanger Jäger kennt er die Natur mit ihren Besonderheiten in- und auswendig.

Erfreut berichtet Straub, der auch zur Gruppe der Kitzrettung gehört, dass hier dank des Einsatzes von Drohnen mit Wärmebildkamera einige Erfolge verzeichnet werden konnten. Zwei kleine Rehe in Gütenbach und weitere fünf in Öfingen konnten so vor