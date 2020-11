Das mit Hauptsitz in Gütenbach vertretene Unternehmen Rena ist weltweit tätig. So konnte der nordamerikanische Ableger Rena Technologies North America (Rena NA) millionenschwere Aufträge an Land ziehen.

Kundenansprüche souverän erfüllt

Durch die schnelle Identifikation kritischer Anforderungen konnten die technischen Vertriebsteams von Rena NA Aufträge im Wert von mehreren Millionen US-Dollar sichern, teilt die Gütenbacher Firma in einer Pressemeldung mit. Aufgrund seiner Prozesserfahrung war das Unternehmen in der Lage, Systeme bereitzustellen, die die Anforderungen der jeweiligen Kunden souverän erfüllten heißt es weiter.

Kurze Lieferzeiten entscheidend

Ein global tätiger Hersteller von Aufnahmeköpfen, der eine brandneue Pilotlinie für 200-Millimeter-Wafer aufbaut, benötigte einen Lieferanten, der eine große Anzahl von Nassbearbeitungsmaschinen fertigen kann. Dabei reichen die Anwendungsbereiche der Anlagen von Rena NA vom Nassätzen über Metall-Lift-Off, Fotolackentwicklung, Marangoni-Trocknen und IPA-Dampftrocknung bis zur Trocknung mit dem Spin Rinse Dryer. Um die Deadlines für die Expansion des Kunden zu erfüllen, seien kurze Lieferzeiten entscheidend.

Rasant wachsende Märkte

Zudem erhielt Rena einen weiteren Auftrag im Wert von über einer Million US-Dollar für die neue Micro-/Mini-LED-Produktreihe eines Digitalgeräteherstellers. Dank der umfassenden Erfahrung von Rena NA, ihrer halbautomatischen Nassbank, einer guten Gleichmäßigkeit beim Ätzen und einem größeren Durchsatz (Wafer/Stunde). Außerdem sei Rena auch kostengünstiger als die Mitbewerber.

Laut Scott Tice, Director of Process Applications Engineering von Rena NA, zähle der Micro-/Mini-LED-Markt derzeit zu den am rasantesten wachsenden Verbindungshalbleitermärkten.

Führender Anbieter

Rena Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von Produktionsmaschinen für die nasschemische Oberflächenbehandlung. Rena-Produkte werden in zukunftsweisenden Anwendungsfeldern wie Halbleiter, MedTech, Erneuerbare Energien, der Glasindustrie und Additive Manufacturing eingesetzt. Mit Rena-Anlagen werden Oberflächen etwa von Halbleiterwafern, Solarzellen, optischen Substraten, Zahnimplantaten, 3D-gedruckten Metallbauteilen oder anderen High-Tech-Produkten durch nasschemische Prozesse behandelt oder modifiziert.

Rena biete sowohl bewährte Standardmaschinen, als auch kundenspezifische Lösungen, Prozessunterstützung und chemische Performance-Additive, so heißt es weiter in der Pressemitteilung.