Seit der Tat Anfang Juli 2023 saß der Angeklagte in Untersuchungshaft und wurde aus einer Justizvollzugsanstalt dem Gericht zur Hauptverhandlung vorgeführt.

Nach Feierabend war es in einer Furtwangener Pension – in der vorwiegend Gastarbeiter übernachten – zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Die tatsächlichen Hintergründe dieses Streits konnten letztlich auch durch das Gericht nicht eindeutig aufgeklärt werden. Möglicherweise könnte sich der zur Tatzeit nicht alkoholisierte 38-jährige Angeklagte über die Sauberkeit in der Küche aufgeregt haben. Danach muss der zunächst lautstark geführte Streit in der Art eskaliert sein, dass der Angeklagte mit einem Messer auf zwei alkoholisierte Landsleute eingestochen hatte. Blutuntersuchungen hatten bei den beiden Verletzten Werte zwischen 1,6 und 2,1 Promille ergeben.

Durch die Messerattacke waren den beiden Opfern jeweils Stiche im Bauchbereich zugefügt worden. Einem 53-jährigen Kontrahenten hatte der 38-Jährige zwei Stiche in den Bauch versetzt, wobei innere Organe verletzt wurden. Nur dem glücklichen Umstand, dass der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen und dort sofort notoperiert werden konnte, war es zu verdanken, dass die Folgen der Messerstiche nicht noch schwerwiegender ausfielen.

Erst kürzlich konnte der damals Schwerverletzte wieder beginnen zu arbeiten. Allerdings nur mit einer verminderten Stundenzahl. Ein weiterer 53-jähriger Landsmann kam mit einer nicht so folgenreichen Stichverletzung davon. Der Messerstich in die Bauchdecke konnte im Krankenhaus in Titisee-Neustadt ambulant versorgt werden.

Nach der Anklageverlesung unterbrach der Vorsitzende Richter Christian Bäumler die Hauptverhandlung zu einem Verständigungsgespräch mit der Anklagevertretung, der Verteidigung sowie der Nebenklage. Dieses Gespräch führte dazu, dass der 38-jährige Angeklagte anschließend über seinen Rechtsanwalt ein Geständnis ablegte. Somit konnte auf eine aufwendige Beweisaufnahme und die Vernehmung der Opfer verzichtet werden.

Richter Bäumler stellte in seiner Urteilsbegründung fest, dass für den Angeklagten keine Bewährungsstrafe mehr in Betracht kommen konnte. „Es hätte schlimmer ausgehen können, denn Sie haben ein Opfer an den Rand des Todes gebracht“, wandte er sich mahnend an den Angeklagten.

Schlussendlich konnte nur das Geständnis des bereits vorbestraften Angeklagten strafmildernd gewertet werden. Das Schöffengericht blieb in seinem Urteilspruch lediglich einen Monat unter der Strafforderung von Anklagevertretung und Nebenklage. Nach der Haftverbüßung wird der 38-Jährige für alle entstandenen Kosten aufkommen müssen.