Unter dem Titel „Meine Heizung ist alt – und nun?“ hatte das Aktionsbündnis aus der Unabhängigen Liste im Gemeinderat Furtwangen, dem Ortsverband der Grünen im Oberen Bregtal und dem Energiewende-Verein Furtwangen kürzlich eingeladen. Die fachkundigen Referenten spannten dabei den Bogen von der Versorgung mit einer Wärmepumpe als Einzellösung bis hin zur Nahwärme als Verbundlösung; dies alles unter ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten sowie dem Blick auf aktuelle Fördermöglichkeiten. Energie-Effizienz-Berater Rouven Jaschke aus Hüfingen führte in das Thema ein und erläuterte die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die Energiewende erfordere vor allem eine drastische Reduzierung des Wärmebedarfs im Gebäudesektor. Jaschke machte deutlich, dass dies gut fürs Klima sei, den eigenen Geldbeutel schone und das Gefühl befördere, etwas Positives fürs Klima zu tun.

Gleich zwei Nahwärme-Projekte wurden an diesem Abend vorgestellt: Die Bürger-Energie Niedereschach hat sich vor über 13 Jahren gegründet und seither sukzessive nahezu den ganzen Ort an eine zentrale Wärmeversorgung angeschlossen. Mit Begeisterung berichtete der Vorstandsvorsitzende Alwin Rist aus seinem reichen Erfahrungsschatz: von den Anfängen über den Ausbau des Netzes bis hin zu diversen Wärmequellen und dem laufenden Betrieb. Wichtige Gründe für das Engagement seien die Unabhängigkeit von großen Konzernen und der Erhalt der Wertschöpfung in der Region.

Erst unlängst ging das Nahwärmenetz in Neukirch in Betrieb. Über die erfolgreiche Umsetzung konnten Michael Schätzle und Norbert Merz berichten. Inzwischen seien mehr als 100 Haushalte an das Netz angeschlossen, damit sei man ausgesprochen zufrieden. Neben der Unabhängigkeit und Regionalität sei die Stärkung der lokalen Gemeinschaft ein spürbarer Gewinn. Über bereits laufende Projekte informierte Felix Duffner vom Energiewende-Verein. Als Beispiel nannte er das genossenschaftliche Wohnprojekt der Ökogeno eG in der Baumannstraße, das durch eine Kombination aus Solarstromanlage und einem Blockheizkraftwerk mit Wärme und Strom versorgt wird. Derartige Quartierslösung könnten zukünftig zur Keimzelle für größere Projekte werden.

Bürgermeister Josef Herdner thematisierte das Vorgehen der Stadt in Sachen kommunale Wärmeplanung. Es wurde deutlich, dass hier in den nächsten Jahren große Herausforderungen zu bewältigen sein werden. Er umriss als vages Ziel, dass die Stadt bis Mitte 2025 mit einer kommunalen Wärmeplanung „durch sein sollte“.

Im Anschluss nutzten die Gäste die Gelegenheit, mit den Fachexperten ins Gespräch zu kommen. Es wurde deutlich, dass es keine Standardlösung geben wird, Ökologie und Wirtschaftlichkeit jedoch bei sinnvoller Umsetzung Hand in Hand gehen können.