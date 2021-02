Sinkende Temperaturen und Schneefälle haben im oberen Bregtal zu mehreren Unfällen mit Sachschäden geführt. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

VW rutscht auf BMW

Demnach war eine 42-jährige VW-Fahrerin auf der Kreisstraße 5734 von Herzogenweiler am späten Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Richtung Vöhrenbach unterwegs gewesen. „Auf einer Gefällstrecke rutschte sie, trotz Bremsversuchs, gegen einen langsamer vor ihr fahrenden BMW einer 41-Jährigen. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro“, so die Polizei.

Zeitgleich habe es auf der Kirchstraße in Gütenbach gekracht: „Ein 34-jähriger rutschte beim Abbremsen auf einer Gefällstecke mit einem Subaru gegen eine Straßenlaterne. Hier entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.“

Gegen 19 Uhr habe dann noch ein 29-jähriger Subaru Forester Fahrer einen Unfall in Furtwangen auf der Katzensteigstraße verursacht. Beim Einbiegen Höhe der Einmündung zur Straße Neuweg sei das Auto von der Straße gerutscht und gegen eine hölzerne Werbetafel und ein Verkehrszeichen gestoßen. Hier entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.