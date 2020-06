von Stefan Heimpel

Eine Änderung der Marktsatzung hat der Furtwanger Gemeinderat beschlossen. Unter anderem wurden zusätzliche Markttage festgelegt. Somit findet der Wochenmarkt am Donnerstag und Samstag in Zukunft nicht mehr nur vom 1. April bis 31. Oktober statt, sondern das ganze Jahr über.

Außerdem wurde für den Mittwoch vor Ostern und Karfreitag sowie für einen Tag in der Woche vor Heiligabend, der jedes Jahr aktuell nach dem Termin des Heiligen Abends festgelegt wird, ein weiterer zusätzlicher Markttag genehmigt. Diese beiden zusätzlichen Markttage wurden bereits in den vergangenen zwei Jahren versuchsweise angeboten und sind nun offiziell in der Satzung festgeschrieben.

Angebot ausgebaut

Begrüßt wurde vom Gremium außerdem, dass mit den Blumenhändlern, die während der Corona-Schließungen zum Kreis der Anbieter hinzustießen, das Angebot ausgebaut wurde. Rainer Jung (FWV) monierte allerdings, das durch die zusätzlichen Stände entstandene Gedränge auf der Mitte des Marktes. Dies stehe auch den Bemühungen um Abstandhalten wegen Corona entgegen, gerade in den Stoßzeiten.

Ebenso wie Rainer Jung forderte Ulrich Mescheder (UL) mehr Fläche für den Markt, auch wenn vielleicht dann nicht jeder Händler direkt mit dem Auto zu seinem Stand komme. Auch andere Gemeinderäte befürworteten eine Ausdehnung des Marktes Richtung „Ochsen“. Nicht zuletzt müsste, wenn dies wieder möglich sei, der Platz in der Mitte für den Kuchenverkauf wieder frei sein, daher sollte die Ausweitung jetzt gleich geschehen.

Wichtige soziale Funktion

Christine Trenkle (CDU) hob hervor, dass der Wochenmarkt sehr wichtig sei und eine soziale Funktion habe. Vor allem lobte sie auch andere Ratsmitglieder die Arbeit von Marktmeister Hermann Fengler.

Ulrich Mescheder kritisierte die immer wieder gesehenen Marktstände im öffentlichen Raum, hier sollte die Stadtverwaltung aktiv werden.