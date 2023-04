Beim Gesundheitskongress wurde ganz deutlich: Die HFU baut den medizinischen Bereich kräftig aus. Der Studiengang Physiotherapie ist bundesweit künftig der größte dieser Fachrichtung. Auch der Studiengang für Hebammen ist auf Erfolgskurs.

Sehr erfreut zeigte sich Rektor Rolf Schofer von der Hochschule Furtwangen (HFU), dass er beim zwölften Gesundheitskongress wieder ein so volles Haus begrüßen konnte trotz der vorhergehenden schwierigen Jahre. Ein Gruß galt den Partnern der Hochschule bei diesem Gesundheitskongress: der Stadt Furtwangen, der Fördergesellschaft der Hochschule und dem Gesundheitsnetzwerk Schwarzwald-Baar.

Landrat Sven Hinterseh betonte das große Engagement, das diesen Gesundheitskongress möglich mache. Die vielfältigen Themen seien immer von großem Interesse. Von besonderer Bedeutung sei das diesjährige Thema der Gesundheitsstrategien in den Kommunen. Wichtig war die „Weitergabe des Staffelstabs“ an das neue Team des Gesundheitskongresses. Seit Beginn war der Kongress von Manfred Kühne, Sabine Behringer und Marina Taichrib organisiert worden. Für den Kongress 2023 haben dies neu Christian Weidmann, Kirsten Steinhausen und Sabine Grimm übernommen.

Anschließend übernahm dann in der gut besetzten Aula der Hochschule Eva Bitzer, Professorin für Medizin und Gesundheitspädagogik an der pädagogischen Hochschule Freiburg, den Einführungsvortrag dieses Kongresses mit dem Titel „Kommune und Gesundheitskompetenz? Gute gesundheitsbezogene Entscheidungen erleichtern!“. Ein zentrales Thema in ihrem Referat war der Begriff der Gesundheitskompetenz. Das sei wesentlich mehr als nur die Fähigkeit, aufgrund entsprechender Informationen und medizinischer Angebote gute Entscheidungen im Bereich der Gesundheit zu fällen. Es sei vielmehr die Lebenskunst, mit den vielfältigen Herausforderungen so umzugehen, dass die Balance zwischen Gesundheitsressourcen und Gesundheitsbelastungen immer wieder hergestellt werden kann.

Unter anderem stehe dem Ziel einer guten Entscheidung zur Gesundheit die von der Gesellschaft propagierte ungesunde Lebensweise gegenüber. Allerdings habe etwa ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung Probleme, entsprechende informative Texte überhaupt sinnvoll aufzunehmen, eine wesentliche Ursache von geringer Gesundheitskompetenz. Folgen seien eine geringe Nutzung von medizinischen Angeboten oder mangelnde Therapie-Treue. Hier könne die Kommune wesentlich wirken, indem sie die Gesundheitskompetenz der Bürger gezielt fördert und dies bei vielen weiteren Themen, beispielsweise der Stadtentwicklung und Förderung von Angeboten, berücksichtige.