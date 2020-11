von Stefan Heimpel

Eine besondere Aktion hat die Furtwanger Jugendfeuerwehr zum Martinstag ins Leben gerufen: Da die üblichen Martinsumzüge am 11. November, bei denen die Jugendfeuerwehr sonst immer als Helfer im Einsatz ist, in diesem Jahr nicht stattfinden können, gab es einen Aufruf an die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, eine Feuerwehr-Laterne für eine Ausstellung zu gestalten.

Idee kommt sehr gut an

Diese Idee kam bei den Nachwuchsfloriansjüngern so gut an, dass sich die Verantwortlichen dazu entschlossen in Kooperation mit „Wir in Furtwangen“ und dem Furtwanger Stadtmarketing diese Aktion für alle Kinder zu öffnen.

Bis zum Martinstag wurden bei der Jugendfeuerwehr 20 Laternen abgegeben. Der Leitung der Jugendfeuerwehr zeigt sich beeindruckt von der Vielfalt und dem Ideenreichtum der Bastler. Nun hat die Bevölkerung die Gelegenheit, diese Feuerwehr-Laternen zu bewundern und zu bewerten.

Im Schaufenster zu sehen

In der Bahnhofstraße im Schaufenster der ehemaligen Firma Damm hat die Jugendfeuerwehr ein buntes Feuerwehrfenster gestaltet. Alle Laternen sind mit einer Nummer markiert. An einer Säule neben dem Schaufenster finden die Besucher Stimmzettel und einen Briefkasten, wo sie ihre Stimmen für bis zu sechs Laternen abgeben können.

Zur Freude der Senioren

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 24. November. Anschließend wird die Jugendfeuerwehr die Stimmen auswerten und kleine Preise an die eifrigen Bastler vergeben. Außerdem ist geplant, die Laternen noch eine gewisse Zeit in der Tagesbetreuung der Sozialstation im Oekogeno-Gebäude auszustellen. Damit will man, so Jürgen Wahl, Leiter der Furtwanger Jugendfeuerwehr, auch den Senioren hier eine besondere Freude bereiten.