Der Wechsel an der Spitze des CDU-Stadtverbands Furtwangen stand im Mittelpunkt der ersten Mitgliederversammlung nach der Corona-Unterbrechung, berichtet die Partei in einer Pressemitteilung. Die Überraschung: Der frühere Vorsitzende Manfred Kühne kommt zurück und löst Tanja Hall an der Spitze ab, die vor zehn Jahren Kühne als Vorsitzende gefolgt war.

Die scheidenden Vorsitzende Tanja Hall bedankte sich bei ihrem Team für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und bei Thorsten Frei, der sie als Geschäftsführerin in die CDU-Kreisgeschäftsstelle geholt habe und sie „zum CDU-Landesverband ziehen ließ“. Gerne hätte sie als Vorsitzende weitergemacht, doch durch den Wechsel zum CDU-Landesverband nach Stuttgart bleibe einfach zu wenig Zeit.

Es gab auch eine Reihe von Ehrungen: 50 Jahre ist Alfons Eschle und 25 Jahre sind Manfred Kühne, Stefan Ganter, Joachim Dietrich in der CDU. Für den Rohrbacher Karl Wehrle gab es den silbernen Orden der CDU für besondere Verdienste. In Abwesenheit wurde Herbert Bliestle für einzigartige 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Klaus Dold und Elisabeth Panther wurden für 50 Jahre geehrt. Für 25 Jahre wurden Andreas Ganter, Konrad Rosenberger und Johann Peter Weis wertgeschätzt. Für besondere Verdienste wurde Franz Sauter geehrt.

Bei den Wahlen kehrte Manfred Kühne mit allen Stimmen der 17 anwesenden Mitglieder an die Spitze des Stadtverbands zurück und wird diesen übergangsweise durch die Phase des Kommunalwahlkampfes 2024 führen. Neue Stellvertreter sind Urs-Stefan Hall und zweiter Stellvertreter Franz Sauter. Rainer Lübbers wurde für seine Frau Barbara zum neuen Schatzmeister gewählt.

Bestätigt wurden Christine Trenkle als Mitgliederbeauftragte, Stefan Ganter als Schriftführer und Axel Weber als Pressesprecher. Zu Beisitzern gewählt wurden Dirk Ebeling, Georg Kaiser, der bisherige 2. Vorsitzende und Fraktionssprecher Thomas Riesle und Christof Winker. Tanja Hall bleibt dem Vorstand als neue Besitzerin erhalten.