von Bernward Janzing

Mit einem trockenen Mai endet ein extrem trockenes Frühjahr in Furtwangen. Nur 2011 hatte es im Frühling noch weniger geregnet. Die letzten zwölf Monate waren allesamt wärmer als normal.

Der Mai war der zwölfte Monat in Folge, der zu warm war. Darüber hinaus war dieser Monat in Furtwangen deutlich zu trocken und zugleich ein wenig sonniger als im Mittel zu erwarten. Um die Eisheiligen herum wurde es tatsächlich nochmals kühl, was aber in der langfristigen Statistik eher selten vorkommt.

Nur die Hälfte des üblichen Regens

Das wichtigste Wetter-Thema im Mai war die sich verschärfende Trockenheit. Mit nur 83 Litern Niederschlag registrierte die Wetterstation auf dem Kussenhof lediglich 56 Prozent des langjährigen Mittelwertes. Damit war der zurückliegende Monat der trockenste Mai seit neun Jahren. Der regenreichste Tag, der 24. Mai, kam gerade auf 19 Liter pro Quadratmeter.

Das Jahr 2020 liegt damit beim Regen in der Summe aktuell sechs Prozent im Minus – doch die Trockenheit in der Natur ist dramatischer, als es dieser Wert widerspiegelt.

Vom Februar-Wasser nichts mehr übrig

Denn der Februar hatte enorme Wassermengen gebracht, von denen aber in Boden und Flüssen längst nichts mehr übrig ist. Betrachtet man nur die letzten drei Monate – also den meteorologischen Frühling –, so kam dieser Zeitraum nur auf 53 Prozent seiner üblichen Regenfälle. In den nunmehr 42 Beobachtungsjahren der Furtwanger Wetterstation war alleine im Jahr 2011 das Frühjahr noch regenärmer.

Dagegen blieb die Temperaturabweichung eher moderat. Mit exakt 10 Grad im Mittel war der Mai in Furtwangen um 0,6 Grad zu warm. Januar, Februar und April waren hingegen jeweils um rund vier Grad zu mild gewesen. Aktuell liegt das Jahr 2020 damit um 2,8 Grad über Normal. Das meteorologische Frühjahr, das mit dem Mai zu Ende ging, war rund zwei Grad zu warm.

Als besonderes Wetterereignis schlug sich in den vergangenen Wochen eine Kaltfront in der Statistik nieder: Am 11. Mai sank die Temperatur am Mittag innerhalb einer Stunde -zwischen 11.40 und 12.40 Uhr – von 10,9 auf 4,8 Grad. Ein so deutlicher Temperatursturz ist – außer bei sommerlichen Gewittern – eher selten. Am Abend dieses Tages ging der Regen sogar in Schnee über.

Was ist mit den Eisheiligen?

Weil an diesem Tag die Eisheiligen beginnen, stellt mancher die Frage: Ist wirklich was dran an der Bauernregeln der Eisheiligen. Dazu lohnt ein Blick auf die Statistik der letzten vier Jahrzehnte.

Vom 1. bis 5. Mai waren 20 Prozent aller Tage Frosttage, vom 6. bis 10. Mai waren es noch 17 Prozent. An den Tagen der Eisheiligen wurde jedoch nur an etwa 9 Prozent aller Tage Frost gemessen, in den Tagen vom 16. bis 20. Mai waren es noch 8 Prozent – man erkennt also nur den stetigen Rückgang der Frostwahrscheinlichkeit, ganz der Jahreszeit entsprechend. Somit lässt sich die Bauernregel anhand der Furtwanger Daten nicht bestätigen.

Im Plus lag unterdessen im Mai abermals die Sonne, die schon in den beiden Monaten zuvor überdurchschnittlich oft schien. Mit einer eingestrahlten Energie von 155 Kilowattstunden pro Quadratmeter lag die sogenannte Globalstrahlung um sechs Prozent über dem langjährigen Durchschnittswert. Im gesamten Frühjahr liegt die eingestrahlte Solarenergie sogar um 19 Prozent im Plus. Mit 422 Kilowattstunden pro Quadratmeter in den letzten drei Monaten war es das zweitsonnigste Frühjahr bisher, überboten nur knapp mit 425 Kilowattstunden vom Jahr 2011. Das Jahr 2020 liegt nach fünf Monaten bei der Sonne um 16 Prozent im Plus.

Sonnenreicher Juli

Die sonnigsten Monate stehen laut Statistik unterdessen noch bevor. Der Juni mit 160 Kilowattstunden und der Juli mit 164 Kilowattstunden erreichen die höchsten Werte des Jahres. Um den längsten Tag – dieses Jahr der 20. Juni – sind Tageswerte von 9 Kilowattstunden pro Quadratmeter möglich. Schon einige Tage später ist diese Marke nicht mehr zu erreichen.

Der Juni kommt im langjährigen Mittel auf eine Temperatur von 12,8 Grad mit Einzelwerten zwischen 33 und minus 1,5 Grad. Und der vielleicht auffälligste Ausreißer in der bisherigen Statistik: Am 3. Juni 2001 hatte es in Furtwangen sogar noch etwas geschneit.