Nach vier trockenen Monaten brachte der März in Furtwangen erstmals wieder überdurchschnittlich viel Regen. Die Sonne blieb zugleich hinter ihrem Normalwert zurück, während die Temperaturen den sechsten Monat in Folge zu hoch lagen. Für die Natur, die unter der Trockenheit seit dem letzten Sommer erheblich litt, brachte der März immerhin etwas Entspannung.

Nur rund sechs Prozent der Monatsniederschläge fielen als Schnee – ein extrem niedriger Wert für den März in Furtwangen. Normalerweise geht um diese Jahreszeit noch ein Drittel der Niederschläge als Schnee nieder. In diesem Jahr aber blieb der Monat fast schneefrei. Der höchste gemessene Schnee-Wert lag an der Wetterstation auf dem Kussenhof bei bescheidenen drei Zentimetern. Im Monatsmittel lag die Schneehöhe nur im Millimeterbereich, dem niedrigsten Wert seit zwölf Jahren.

Im Durchschnitt der bisherigen Messungen, die bis 1979 zurückreichen, kam der März auf 25 Zentimeter, wobei 1988 der Monatsmittelwert bei 114 Zentimetern lag, der Spitzenwert sogar bei 188 Zentimetern. In diesem Jahr hingegen ließen die Temperaturen über weite Teile des Monats keinen Schneefall zu. Mit einem Mittelwert von 3,5 Grad war der März um rund zwei Grad zu mild. Das Jahr liegt momentan 1,7 Grad über dem Normalwert.

Extreme Temperaturen blieben aber aus. Mit 16,5 Grad war es am 17. März am wärmsten, was aber deutlich unter dem bisherigen Höchstwert von 21,5 Grad im März 1989 lag. Auch der Tiefstwert war sehr moderat: Minus sechs Grad wurde es am 1. März kalt. Hingegen war es am gleichen Tag des Jahres 2005 minus 17,5 Grad kalt gewesen. Ein beachtlicher Temperatursturz wurde am 13. März in den Abendstunden während eines Gewitters verzeichnet: Binnen einer Stunde stürzte die Kurve um 7,6 Grad ab. Auch der Luftdruckverlauf spiegelte das Ereignis mit einem Anstieg um 1,9 Hektopascal binnen zehn Minuten. Zugleich registrierte die Wetterstation an diesem Abend kurzfristig Hagel. Abermals ein heftiger Regenguss ging am 30. März nieder, als kurz nach halb elf binnen einer Minute 1,2 Liter und binnen fünf Minuten 3,1 Liter Regen pro Quadratmeter fielen.

Unterdessen blieb die Sonne im März hinter ihren Möglichkeiten zurück. Mit einer Einstrahlung von 79 Kilowattstunden pro Quadratmeter erreichte sie nur 88 Prozent ihres Normalwertes. Auf das erste Quartal bezogen lag das Defizit an Sonne bei rund acht Prozent. Nur wenige Tage im März, wie etwa der 22. und der 28. März, kamen mit ihrer Einstrahlung jenen Werten recht nahe, die um diese Jahreszeit möglich sind.

Sonnig und mit deutlichem Nachtfrost begann der April. Am 4. und 5. April erreichte die Sonneneinstrahlung mit Tageswerten von gut 6,3 Kilowattstunden praktisch das Maximum, das um diese Jahreszeit möglich ist. Angesichts der klaren Luft sanken die Temperaturen in den frühen Morgenstunden auf Werte zwischen minus fünf und minus sechs Grad ab, was um diese Jahreszeit selten ist.