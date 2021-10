von Jürgen Liebau

In Furtwangen leben immer weniger Menschen – und diese werden im Durchschnitt immer älter. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Einwohner in der Bregstadt von 9206 auf 8890 reduziert, ein Verlust von 316 Personen. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes hervor, die unserer Redaktion vorliegen.

8890 Furtwanger – das ist der geringste Wert seit mindestens 60 Jahren. Das Landesamt stellt Daten seit 1961 zur Verfügung. Damals lebten 9344 Menschen in Furtwangen und seinen Ortsteilen.

In Furtwangen leben nach Angaben des Statistischen Landesamtes derzeit 8890 Menschen – so wenige wie seit über 60 Jahren nicht mehr. Bild: Jürgen Liebau | Bild: Jürgen Liebau

Der höchste Einwohnerstand wurde mit 11 218 Einwohnern im Jahr 1974 erreicht, danach ging es abwärts. Mit der Wende und dem Zuzug von Einwohnern aus den Gebieten der ehemaligen DDR gab es 1990 noch mal einen Aufschwung, doch spätestens seit 1997 ist die Zahl der Einwohner wieder vierstellig.

Derzeit gibt es in Furtwangen 498 Kinder, die jünger als sieben Jahre alt sind. Jünger als 18 Jahre sind 1296 Personen. 1924 Furtwanger sind älter als 65, 1064 älter als 75 Jahre. Von den 8890 Einwohner sind 1364 Ausländer, im Jahr 2011 waren es noch 1046. 737 davon sind männlich, 627 weiblich.

Das Durchschnittsalter ist in den vergangenen zehn Jahren von 42,6 auf 44,4 Jahre gestiegen. 1995 lag es noch bei 38,5 Jahren. Die größte Altersgruppe stellt die der 40- bis 65-Jährigen dar: 2993 Menschen zählen zu dieser Gruppe, gefolgt von der Gruppe der Senioren ab 65 Jahren, sie sind mit 1924 Personen vertreten.

Auffällig ist in dem Zahlenwerk auch die immer kleiner werdende Größe der privaten Haushalte. Gehörten 1961 den 3184 Furtwanger Haushalten im Durchschnitt noch 2,9 Personen an, so waren es im Jahr 2011 insgesamt 4532 Haushalte mit durchschnittlich 2,3 Personen. Diese Zahlen basieren auf den Volkszählungen der damaligen Jahre. Neuere Daten liegen deshalb nicht vor.

Männer in der Mehrzahl Sieht man sich die Daten zu den Geschlechtern in Furtwangen an, so stehen 4574 Männern 4316 Frauen gegenüber, es gibt also einen Männerüberschuss. Formen von geschlechtlicher Diversität werden in der Statistik nicht aufgeführt.