von Richard Schuster

Die Überraschung kommt, als es ans Wählen geht: Nach acht Jahren im Amt erklärt Luzia Burgbacher in der ersten Mitgliederversammlung des Sportverein 69 Furtwangen seit über zwei Jahren, nicht ein weiteres Mal als Vorsitzende bereit zu stehen. Nun wird der zweite Vorsitzende Thomas Ganter bis zur Hauptversammlung 2022 kommissarisch den Verein leiten.

Zuvor berichtete Thomas Hettich vom noch normalen Vereinsjahr 2019. Der Sportverein 69 konnte sein 50-jähriges Bestehen feiern. Es habe verschiedene sportliche Aktivitäten gegeben, so etwa die Vereinsmeisterschaften im Duathlon und bei den Rasenkraftsportlern, oder auch die Teilnahme an den südbadischen Meisterschaften.

Der Pilates-Kurs zu Beginn des vergangenen Jahres sei dann aber, wie fast alles, ab März jäh von Corona ausgebremst worden. Man sei, so Hettich, froh gewesen, ab dem Sommer, und dann auch im laufenden Jahr, wenigstens Duathlon-Wettbewerbe und die Vereins-Meisterschaften im Rasenkraftsport abhalten zu können. Zusätzlich habe sich der Verein an der Ausrichtung des Bike-Marathons beteiligt und dabei Aufgaben bei der Streckensicherung übernommen.

216 Mitglieder – Nachwuchs fehlt

Kassierer Peter Fettich sprach in seinem Bericht über coronabedingt geringere finanzielle Bewegungen. Der SV69 habe derzeit 216 Mitglieder – 13 weniger als 2019. In den einzelnen Abteilungen war die Pandemie natürlich der große Hemmschuh: So wurden im Bereich Triathlon/Duathlon, so Volker Eschle, die meisten Wettbewerbe abgesagt. In diesem Jahr habe es diverse Erfolge der Sportler gegeben. Man müsse aber leider feststellen, dass es an Nachwuchs fehle.

Sportliche Erfolge erzielt

Beim Leichtathletik-Team, so Thomas Hettich, waren 2019 durchaus Erfolge, vor allem bei den Läufern, zu verzeichnen. Durch die gute Zusammenarbeit mit der Skizunft Brend bedingt habe man eine starke Mannschaft. 2020 und 2021 habe es, bei wenigen Ausnahmen, kaum Wettbewerbe gegeben.

Luzia Burgbacher berichtete vom Rasenkraftsport. Im Jahr 2019 sei der SV69 Ausrichter der südbadischen Meisterschaften gewesen. Genauso wie bei den badischen Titelkämpfen konnten Erfolge erzielt werden.

Sie selbst habe 2019 und, trotz Corona, auch 2020 und 2021, an den deutschen Meisterschaften teilgenommen und dort jeweils ihren Titel erfolgreich verteidigen können. Insgesamt, so Burgbacher, sei aber in diesen vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt „wenig los“ gewesen.

Bei den Wahlen erklärte Luzia Burgbacher überraschend, dass sie nicht wieder als erste Vorsitzende antreten werde. Da sich von den Mitgliedern niemand zur Kandidatur bereit erklärte, wird nun der zweite Vorsitzende Thomas Ganter satzungsgemäß bis zur Jahreshauptversammlung im kommenden Jahr kommissarisch den Verein führen.

Volker Eschle wurde als zweiter Kassierer im Amt bestätigt. Neu als Kassenprüfer fungiert nun Rainer Siegl – gemeinsam mit Niklas Müller, der turnusgemäß nicht zur Wahl stand. Als Beisitzer wurden neu gewählt: Sven Ziegler, Roland Fischer, Andreas Bischof sowie Luzia Burgbacher.