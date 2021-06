von Stefan Heimpel

Zu Diskussionen kam es im Schönenbacher Ortschaftsrat bei einem Baugesuch, weil der Ortschaftsrat die Vorgaben von Bauamt und Landratsamt nicht für sinnvoll erachtete und eine Änderung forderte. Beantragt worden war der Anbau an ein Wohnhaus, wodurch sich die Dachfläche verlängerte. Um das Dachgeschoss besser nutzen zu können, sollte auf beiden Seiten des Hauses eine Gaube eingebaut werden.

Nur angepasst an die Umgebung

Das Gebäude liegt im unbeplanten Innenbereich von Schönenbach, hier gibt es also keine Bauvorschriften, allerdings muss sich das Gebäude in die Umgebung einfügen. Und hier haben vor längerer Zeit das Furtwanger Bauamt und das Landratsamt eine Verordnung für den Bau von Dachgauben erlassen. Nach dieser Verordnung waren die beiden Gauben zu lang. Daher wurde eine Reduzierung der Gauben gefordert. Am Ende einigten sich Bauherr und Behörden darauf, dass auf der Talseite zur Straße hin eine große Dachgaube gebaut werden kann, auf der Rückseite des Hauses bergwärts aber nur eine verkürzte Gaube.

Schöner mit größeren Gauben

Die Ortschaftsräte waren sich einig, dass das Gebäude mit der größeren Gaube sogar besser aussehen würde. Kurios sei, dass die von den Ämtern eigentlich nicht gewünschte große Gaube auf der Talseite zugelassen wird, wo sie von jedem auch gesehen werden kann. Auf der Rückseite, wo es niemand sieht, müsse die Gaube gekürzt werden. Schon diese Anordnung wurde von Anja Siedle oder Arnold Hettich als kurios betrachtet, weil deren Sinn nicht erkennbar sei.

Jeder braucht Licht und Luft

Martina Hepting forderte dringend die Stadt auf, die Regelung zu überarbeiten. Es sei unverständlich, dass die grün-schwarze Landesregierung fordere, keine neuen Flächen zu überbauen. Gleichzeitig werde aber Bürgern, die in einem bestehenden Wohnhaus zusätzliche Wohnfläche schaffen wollen, genau dieses erschwert. Wenn man ein Dachgeschoss ausbauen wolle, dann brauche man auch Licht und Luft. „Macht eine solche Vorschrift in heutiger Zeit noch Sinn?“, so Hepting. Auch Daniel Armbruster meinte: „Was bringt diese Regel? Könnte man diese nicht zumindest für die Zukunft ändern?“ Die Ortschaftsräte stimmten dem Bauantrag in der vorliegenden Version zu. Sie machten aber deutlich, dass sie alle auch mit den beiden großen Gauben einverstanden gewesen wären.