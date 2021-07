von Stefan Heimpel

Die Jugendfeuerwehr Furtwangen ist im Finale: „Wir brauchen noch einmal eure Hilfe jetzt im Finale! Bitte im Internet abstimmen für unser Projekt ‚Feuerwehrauto für unsere Furtwanger Jugendfeuerwehr‘“, lautet ein Appell der Jugendfeuerwehr Furtwangen an die Bevölkerung beim Wettbewerb „BGV Nachwuchshelden“. 101 Jugendorganisationen der Rettungsdienste in Baden-Württemberg haben sich an dem Wettbewerb „BGV Nachwuchshelden“ beteiligt und eifrig Stimmen gesammelt. Die 15 Organisationen mit den meisten Stimmen sind nun im Finale, das bis zum morgigen Donnerstagabend, 24 Uhr, dauert.

Vöhrenbach knapp nicht dabei

Die Jugendfeuerwehr hat es mit ihrem Projekt geschafft und ist unter den 15 Finalisten, während die Jugendfeuerwehr Vöhrenbach ebenfalls sehr viele Stimmen erhielt, aber die Final-Teilnahme knapp verpasste. Nun kommt auch ein Gruß von der Vöhrenbacher Feuerwehr an die Kameraden in Furtwangen: Gesamtkommandant Ralf Heizmann wünschte der Jugendfeuerwehr Furtwangen „weiterhin viel Erfolg im Endspurt“.

Stimmenzahl fängt im Finale bei Null an

Bei diesem Finale fängt die Stimmenzählung wieder bei Null an, jeder Teilnehmer kann pro E-Mail-Adresse nur eine Stimme abgeben. Die Stimmenzahl bei diesem Finale entscheidet dann, welchen der Geldpreise von 500 bis 3000 Euro die Jugendfeuerwehr Furtwangen für ihr Projekt „Feuerwehrauto für die Jugendfeuerwehr“ erhält. Wie berichtet wird das ehemalige Linacher Löschfahrzeug nun kindgerecht umgebaut für die Arbeit mit und für die Furtwanger Jugendfeuerwehr. Den Link für die Abstimmung findet man auf der Facebook-Seite der Jugendfeuerwehr Furtwangen (https://www.facebook.com/JugendfeuerwehrFurtwangen). Dann gibt man die E-Mail-Adresse ein und muss diese noch einmal bestätigen, damit diese Stimme für die Jugendfeuerwehr Furtwangen gezählt wird. Die E-Mail-Adressen würden ausschließlich für diesen Wettbewerb verwendet, erklärt die BGV-Versicherung.