von Brigitte Frank-Gauckler

Der Lions-Club Triberg-Schwarzwald spendet FFP2-Masken für Sozialstationen und Pflegeheime im Oberen Bregtal und in Triberg. Die derzeit sehr angespannte Corona-Situation erfordert speziell für Pflegekräfte und medizinisches Personal Schutzausrüstung, um die Verbreitung des Virus zu bremsen. Derzeit zeigt sich die Beschaffung von Schutzausrüstung sehr schwierig.

Spende für Sozialstation und Pflegeheime

Dem Lions-Club Triberg-Schwarzwald ist es gelungen, 600 FFP2-Masken zu beschaffen, die als Spende an die Sozialstationen und Pflegeheime im Oberen Bregtal und Triberg verteilt werden.

Sozialstation froh über Masken

Der Präsident des Lions-Club Triberg-Schwarzwald, Robert Hönl, übergab die ersten 100 Schutzmasken an den Pflegedienstleiter der Sozialstation Oberes Bregtal, Jürgen Wahl. Er zeigte sich sehr froh über die Aktion. Die Sozialstation erhielt wohl Masken, aber nicht in ausreichender Menge. Weitere Einrichtungen erhalten in den nächsten Tagen die dringend benötigten Schutzmasken, so das Alten- und Pflegeheim St. Cyriak in Furtwangen, das Zentrum für Betreuung und Pflege Luisenhof in Vöhrenbach, die Sozialstation St. Marien Raumschaft Triberg und das Pflegeheim St. Antonius in Triberg.

Beschaffung über private Kontakte

Wenn Hilfe benötigt wird, sei es ein Anliegen der Lions, einzuspringen und zu helfen, so Hönl. Da aufgrund der Corona-Situation eh die meisten Club-Aktivitäten ruhen, konnte diese Aktion gestartet werden. Über privaten Kontakt ist es gelungen, die FFP2-Masken zu sehr günstigen Konditionen zu beschaffen.

Die Konditionen wurden vom Großhändler CP Projects GmbH in Innsbruck eingeräumt, als klar war, dass die Lions die Masken spenden. Dennoch gab der Club etwa 2000 Euro dafür aus, die aus gespendeten Mitteln der Clubmitglieder finanziert sind.

Masken können bis zu 30 mal gewaschen werden

Die Masken sind vorrangig für medizinisches und Pflegepersonal vorgesehen und können bis zu 30 mal gewaschen werden. Ziel ist es, Infektionsübertragung zu vermeiden, denn gerade in diesem Bereich sind die Patienten oft den Risikogruppen zuzuordnen und die Pflegenden mit diesen im täglichen körperlichen Kontakt.

In Deutschland 1575 Clubs

Diese Aktion entspricht dem Motto der Lions: „We serve – wir dienen“. Der Club wurde 1917 in den USA gegründet und hat als internationale Serviceorganisation weltweit 1,4 Millionen Mitglieder.

Das Anliegen der Lions ist die Unterstützung im sozialen Bereich, Kinder und Jugend, Gesundheit, Notleidende und Benachteiligte und auch die Völkerverständigung. Die Mitglieder arbeiten im Ehrenamt, sie organisieren auch Konzerte, um Spenden zu sammeln. Im Bregtal unterstützen die Lionsmitglieder unter anderem die Kinderuni und den Verein Hilfe nach Tschernobyl.