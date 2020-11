von Hans-Jürgen Kommert

Was ist erledigt, was ist noch am Laufen von den angestoßenen Ortschaftsrats-Angelegenheiten? Die Antworten darauf gab Ortsvorsteher Georg Kaiser in jüngster Sitzung des Ortschaftsrats vor rund einem Dutzend interessierter Bürger.

Verkehrszählung belegt die Notwendigkeit

Eine gute Nachricht gab es wegen des Zebrastreifens über die L 175 im Bereich der Firma Kammerer: Eine Verkehrszählung Ende September hatte ergeben, dass die Straße stark frequentiert sei – 2000 Fahrzeuge wurden gezählt, in derselben Zeit querten 200 Personen die Straße. „Die Notwendigkeit wurde seitens des Landratsamts bestätigt.

Überweg bei der Firma Kammerer geplant

Im Bereich des derzeit noch unbefestigten Parkplatzes der Firma Kammerer soll der Überweg angelegt werden, zugleich muss dann der Gehsteig verlängert und die entsprechende Beleuchtung installiert werden. Das Regierungspräsidium muss dem aber noch zustimmen, dann hoffen wir, dass das passiert, wenn die Firma Kammerer ihren Hof befestigt“, freute sich der Ortsvorsteher.

Gemeindehausprojekt läuft gut

Auf einem guten Weg befinde man sich beim Gemeindehaus. Zwar verliefen die Fliesenarbeiten wegen eines kleinen Wasserschadens verzögert, doch lägen die Fliesen bereits im Eingangsbereich des künftigen Kindergartens. Die Elterninitiative habe die Küchenmaterialien gerichtet, Küche und Garderobe seien eingebaut.

Arbeiten sollen noch dieses Jahr fertig werden

Nun sei der Eingangsbereich dran – der Weg bis zum Kindergarteneingang werde asphaltiert. Für den zweiten Fluchtweg seien noch Schlosserarbeiten nötig, allerdings fehlten noch die Brandschutztüren. „Ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr fertig werden, der Einzug des Kindergartens findet definitiv erst statt, wenn das alles fertig ist“, betonte Kaiser.

Abgestimmt wurde über einen Bauantrag am Fuchsfallenweg, der nun in leicht geänderter Fassung erneut vorgelegt wurde. Im Zuge des Neubaus soll das alte Gebäude abgerissen werden, der Neubau soll näher an der Straße liegen. „Wir können uns eigentlich darüber nur freuen, das neue Haus sieht sehr ansprechend aus“, fasste Georg Kaiser das einstimmige Einvernehmen des Ortschaftsrats zusammen.