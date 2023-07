Der Bau des Siedle-Hauses an der Baumannstraße schreitet sichtbar voran. Rohbau und Dachstuhl sind vollendet – ein Meilenstein, der nun bei einem Richtfest mit den beteiligten Architekturbüros, Fachplanern und Gewerken gefeiert wurde.

Die Umsetzung des anspruchsvollen Neubaus erfolgt durch die Architekten Brandlhuber+Hotz aus Freiburg und Berlin. Bei einem Rundgang gab der leitende Architekt Michael Eichmann einen Einblick in die besondere und eigenwillige Gestaltung des neuen Gebäudes. Der Planer Arno Brandlhuber ist für seinen progressiven Umgang mit Bestandsarchitektur bekannt. Dieser kommt auch in seinem Entwurf für das Siedle-Haus in besonderer Weise zum Tragen.

Bezug zur Unternehmensgeschichte

Neben der noch bestehenden Siedle-Villa neben dem Firmengebäude gab es noch ein zweites, fast baugleiches Gebäude. Doch diese Villa konnte nicht mehr erhalten werden. Doch in dem neuen Siedle-Haus ist sie quasi konserviert. Denn unter dem Dachstuhl mit einem imposanten Holztragwerk von bis zu 25 Metern Spannweite und Schindeldach entstand ein originalgetreuer Abguss des alten Wohnhauses.

Damit nimmt der Brandlhubersche Entwurf Bezug auf die Ursprünge des Unternehmens, dessen Geschichte Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem Gießen von Glocken und Uhrenteilen begann. Der Abguss bildet architektonisch wie funktional den Kern des Siedle-Hauses: den Schauraum, in dem künftig die Werke der Kunstsammlung Horst und Gabriele Siedle präsentiert werden.

Wenn man diesen Schauraum betritt, reist man quasi in der Zeit zurück. Denn die vier Wände und das Dach dieses Raumes sind originalgetreue Abgüsse des ehemaligen Gebäudes an dieser Stelle. In einem speziellen und bisher einzigartigen Verfahren wurde durch Laservermessung und Computerberechnung ein digitales 3D-Abbild der kompletten Fassade geschaffen.

Damit wurden dann Matrizen für den Abguss hergestellt, die anschließend auf der Baustelle zusammengesetzt wurden und die Gussform für die Betonwände bildeten. Nach dem vorsichtigen Abnehmen dieser Formteile wurde schließlich das Negativ vom Original des ehemaligen Siedle-Wohnhauses sichtbar und bietet eine eindrucksvolle und einmalige Kulisse für die künftigen Kunstausstellungen.

Rings um den Beton-Abguss des Siedle-Hauses entsteht dann hinter der bunten Glas-Fassade ein großzügiges Foyer mit Café sowie rückseitig ein Vortragsraum. Im Untergeschoss sind entsprechende Funktionsräume wie das Lager für die Kunstwerke.

Michael Eichmann rechnet damit, dass es bis zur endgültigen Fertigstellung dieses außergewöhnlichen Gebäudes noch etwa ein Jahr dauert.