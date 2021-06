von Stefan Heimpel

Viele Informationen für den Gemeinderat gab es zum Thema Entwicklung bei den modernen Medien an den Furtwanger Schulen. Nachdem bereits vor einiger Zeit das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule (OHG) seine Medienentwicklung vorgestellt hatte, folgten nun die übrigen Furtwanger Schulen.

Chance auf zeitgemäßen Unterricht

Einig waren sich die Schulleiter von Werkrealschule, Sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungszentrum SBBZ (Anne-Frank-Förderschule) sowie der beiden Grundschulen Anne-Frank-Schule und Friedrichschule, dass man die Chance nutzen müsse, um endlich einen zeitgemäßen Unterricht auch mit modernen Medien bieten zu können.

Große Investitionen nötig

Damit verbunden sind große Investitionen, wofür es wiederum inzwischen eine ganze Reihe von Zuschüssen gibt. Die Konzepte der vier Schulen sind ähnlich, wobei es aber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der unterschiedlichen pädagogischen Konzepte der verschiedenen Schultypen auch wieder Unterschiede in der Ausstattung gibt.

Seit 100 Jahren wenig getan

Cornelia Jauch, die Schulleiterin der Friedrichschule, machte zu Beginn ihres Referates deutlich, wo das aktuelle Problem liegt: Sie präsentierte nebeneinander Unterrichtsbilder von 1921 und 2021. Dies veranschaulichte, dass sich am Prinzip des Unterrichts mit dem Lehrer vorne an der Tafel in 100 Jahren offenbar kaum etwas geändert hat. „Unsere Vision sieht anders aus“, so Cornelia Jauch. Und dank des Digitalpakts Baden-Württemberg könne man nun sagen „Bildung trifft Technologie“. Die Schulleiter stellten zum Teil auch die zu erwartenden Kosten für die verschiedenen Modelle vor.

Furtwangen Mit modernen Medien lernen: Das sind die Wunschkonzepte von Furtwanger Schulen Das könnte Sie auch interessieren

Verschiedene Zuschuss-Töpfe

Dabei wurde in der Diskussion deutlich, dass es neben dem Digitalpakt auch noch weitere Zuschussmöglichkeiten gibt, die man zusätzlich nutzen könnte. Teilweise wurden diese bereits in den vergangenen Monaten zumindest teilweise verbraucht.

Kostenüberblick entscheidend

Die Gemeinderäte waren sich einig, dass es für die weitere Planung entscheidend sei, in der kommenden Sitzung einen Gesamtüberblick über die an den jeweiligen Schulen entstehenden Kosten zu haben.

Furtwangen Die Berufsmesse ist jetzt online – Und das passiert, wenn die Besucher virtuelle Knöpfe drücken Das könnte Sie auch interessieren

Appell an den Gemeinderat

Zu Wort meldete sich auch Sebastian Eisele, der zum einen am OHG für die Medienentwicklung zuständig ist und die anderen Schulen hier beriet und zum anderen beim Kreismedienzentrum als Fachberater mitarbeitet. Er appellierte an den Gemeinderat, die Wünsche der Schulen zu berücksichtigen.

Mit dem Spruch: „Die Schulen wünschen sich hier keinen Ferrari, sondern ein gutes Fahrrad, aber auch das wird teuer“, verdeutlichte er, dass die Medienentwicklung dringend notwendig ist und die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten.