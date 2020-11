von Stefan Heimpel

„Gemeinsam durch die Corona-Krise“, mit diesem Wahlspruch ruft der VdU (Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach) die Unternehmer der Raumschaft auf, gemeinsam die Probleme durch den erneuten Lockdown zu bewältigen.

Gastwirtschaften im Mittelpunkt

Dieses Mal stehen vor allem die Gastwirtschaften wegen der angeordneten Schließung im Mittelpunkt. Bereits im Frühjahr hatte der VdU auf seiner Homepage informiert, wo die Kunden auch bei der Schließung der Unternehmen wegen Corona einkaufen und Dienstleistungen wie die Lieferung nach Hause buchen können. Nun wurde diese Seite reaktiviert.

Bestellen und abholen

Dieses Mal darf der Einzelhandel zwar geöffnet bleiben, dafür sind viele Gaststätten wieder betroffen. Nun gibt es schon wieder einige Gastronomen, die Seite wieder nutzen. Damit könne man, so heißt es aus dem Gasthaus „Bad“ in Furtwangen, mit den Gästen in Kontakt bleiben. Auch beim Café „Mayerhöfer“ kann man bestellen und dann abholen, dabei ist das Ladengeschäft der Konditorei ohnehin regulär geöffnet. Allerdings hat Melanie Weißer die Öffnung auf die Tage von Donnerstag bis Sonntag reduziert. Die Stadt sei gerade in der ersten Wochenhälfte, wie leergefegt und entsprechend gering die Resonanz in der Konditorei. Hier gibt es das übliche Sortiment von Kuchen bis zu den ersten Schoko-Nikoläusen.

Pläne mit Blick auf Weihnachten

Während bei diesen beiden Anbietern die Bestellung abgeholt werden muss, bietet Event-Koch „Martimboo“ Martin Kaiser vor allem einen Lieferservice an, der auch im Frühjahr schon im ganzen Bregtal rege genutzt wurde. Er hat seine Feinkostspezialitäten im Glas im Angebot, die zu Hause erwärmt werden können. Für Weihnachten plant er ein richtiges Weihnachtsmenü.

Das Gasthaus „Ochsen“ in Vöhrenbach kann am 7. und 8. November die traditionelle Schlachtplatte nicht wie geplant in der Vöhrenbacher Festhalle servieren. Aber auch das kann jetzt nicht stattfinden. Und so können die Kunden die Schlachtplatte, ein ganzes Menü einschließlich Suppe und Dessert, an diesem Wochenende im „Ochsen“ abholen oder liefern lassen.