Die diesjährige Konfirmation der evangelischen Gemeinde in Furtwangen fand am Sonntag unter Corona-Bedingungen ausschließlich im beschränkten Familienkreis statt, wie mitgeteilt wird.

Die beiden Vorabendgottesdienste mit Konfirmandengespräch und Abendmahl wurden ebenso wie die Konfirmation am Sonntag per Live-stream und Aufzeichnung der Gemeinde und dem erweiterten Familienkreis zugänglich gemacht.

Vorbereitung per Online-Plattform

Die Konfirmationsgottesdienste standen unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“, das sich die Konfirmanden selbst gewählt hatten. Das Konfi-Team (Prädikantin Sander-Bauer, Cornelia Schäfer und Theologiestudent Andreas Reger aus Jena) hat den Unterricht in diesen besonderen Zeiten überwiegend mit der Online-Plattform der Kirchengemeinde (AlfaView) vorbereitet und gestaltet.

Furtwangen Furtwanger Konfirmanden feiern in katholischer Kirche Das könnte Sie auch interessieren

So konnte auch der Theologiestudent Andreas Reger nach seiner Praktikumszeit im oberen Bregtal dabei sein. Es war ihm dabei möglich, an der Furtwanger Konfirmation auch persönlich teilzunehmen.

Unterstützung vom Kirchenchor

Julien Frey möchte jedoch erst nächstes Jahr eingesegnet werden. Es war ihm und der Gruppe wichtig, mit dabei zu sein. Der Kirchenchor hat den Gemeindegesang – unter Masken darf ja wieder gesungen werden – unterstützt.

Jetzt Vöhrenbach im Blick

Am kommenden Samstag werden dann in der Vöhrenbacher Christuskirche die beiden Vorabendgottesdienste mit Abendmahl und Konfi-Gespräch stattfinden. Die Konfirmation selbst wird dann erneut in der größeren Melanchthonkirche in Furtwangen sein – alles wieder nur im engsten Familienkreis.