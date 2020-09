von Siegfried Kouba

Seine Hauptversammlung hielt der Ski-Club Gütenbach im „Bachhof„ ab. Stolz ist der Verein auf seine Vorzeigesportler Annika und Fabian Dietrich. Bei seinem Bericht entschuldigte sich der Vorsitzende Jürgen Emmler bei den Altersjubilaren, da er sie wegen Corona nicht besuchen konnte. Ein leidiges Thema sprach er mit der Rentabilität des Altpapierlagers an – dessen Kapazität würde abnehmen und nun noch bei 4,5 Tonnen liegen.

Altpapier kaum rentabel

Außerdem würden der steigende Anteil an Kartonagen sowie höhere Auflagen seitens des Landratsamtes, aufwendige Formulare und zahlreiche Gebühren den Unterhalt des Lagers zusätzlich erschweren. Bedauert wurde, dass das Sommerfest ausfallen musste. Als Ersatz wird der Ski-Club am 1. und 2. Mai kommenden Jahres ein Maifest im kleineren Rahmen anbieten.

Fragezeichen hinter Fahrten in schneesichere Gebiete

Bei den Auswirkungen der klimatischen Verhältnisse auf den alpinen Sport und den Betrieb des Skiliftes im Speziellen sprach Emmler von einer Katastrophe. Der Lift würde Tüv-gerecht betrieben, doch in der Bilanz wären nur Spesen zu verbuchen. Der Klimawandel wirke sich fühlbar aus und ob sich Fahrten zum Training in schneesichere Gebieten lohnen, sei fraglich. Hinzu kam die Coronazeit, in der alle Aktivitäten eingestellt wurden. Kassierer Oliver Wehrle berichtete von einem Minus, das durch Rücklagen aufgefangen werden konnte und Prüferin Monika Dietrich bescheinigte ihm, dass dieser alles einwandfrei bilanziert hat.

Stolz auf Annika und Fabian Dietrich

Einen 19-seitigen bebilderten Bericht legte Helmut Riesle, Sportwart der Nordischen, vor. Stolz ist er auf Annika und Fabian Dietrich. Sie brachten im Biathlon bei 30 Starts glänzende Ergebnisse nach Hause. Fabian sei in Bestform bei den Deutschen Jugendmeisterschaften gefahren und erreichte den zweiten Platz im Einzelwettkampf beim Deutschlandpokal. Er erkämpfte Staffel-Silber im Team der Skiverbände Baden-Württemberg bei der DJM und wurde in den DSV-Nachwuchskader aufgenommen. Froh ist man, dass er als zweiter Gütenbacher in die BSV-Mannschaft aufgenommen wurde.

Annika holte beim Bundesfinale im RWS-Schießen eine Bronzemedaille und bewies bei anderen Starts, dass sie trotz Verletzung eisern kämpfen kann. Trainieren können beide auf der Biathlonanlage in Schönwald. Zur Unterstützung erhielten sie vom Vorsitzenden ein Geldpräsent.

Einige andere Aktivitäten

Jürgen Emmler war erfreut, dass eine Kegelmannschaft beim Vereinskegeln einsatzfähig war und die Damen den dritten Platz belegten. Heinz Faller konnte festhalten, dass beim Preisschießen in Simonswald der zweite Platz belegt wurde und beim Herbstschießen in Gütenbach der Ski-Club Sieger wurde. Viele Teilnehmer gibt es bei der Zumba- und Jazzgruppe, die wegen Corona im Freien üben musste.

Bürgermeisterstellvertreter Jörg Markon dankte für die Aktivitäten und das Engagement des Ski-Clubs. Bei der von ihm geführten Wahl wurde Konrad Hermann als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Kassierer ist ferner Oliver Wehrle und Sportwart Helmut Riesle. Zu Beisitzern wurden Madlen Emmler und Jürgen Riesle gekürt. Neue Schriftführerin ist Jenny Hellenbrand und die Kasse werden Monika Dietrich und Martina Schartel prüfen.