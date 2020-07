von Siegfried Kouba

100 Jahre existiert der Tennisclub Furtwangen (TCF). Eigentlich hätte eine große Jubiläumsfeier stattfinden sollen. Doch angesichts der Corona-Pandemie musste man sich auf eine kleine Fete im „Löwen“ beschränken. Vorsitzender Klaus Rapp verwies darauf, dass man sich seit 2018 auf das Jubiläum vorbereitet hatte.

Überraschung von Manfred Kühne

Dafür gab es eine Überraschung. Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne, selbst Mitglied und ehemaliger Vorsitzender, unterstrich, dass der TCF ein „ziemlich leiser“ Verein war, denn alles wurde selbst gemacht und finanziert. Mit seinem Dank und besten Zukunftswünschen verband Kühne die Übergabe eines willkommenen Kuverts.

Dreimalige Vereinsgründung

Höhepunkt war der Auftritt von Dieter Meyer, der die Chronik in doppelter Form schuf. Der Vereinsforscher richtete sein Hauptaugenmerk auf Plätze und Vorstände. Dreimal wurde der TCF gegründet. 1920 war in der „Sonne“ die erste Taufe. Meyer verwies darauf, dass der weiße Sport bereits 1885 in Bad Boll/Wutachschlucht mit einem Rasentennisplatz einzog, den auch Winston Churchill genutzt haben soll.

Furtwangen Faszination Tennis: Der weiße Sport hat in Furtwangen schon 100 Jahre Tradition Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen neun Tennisplätze geschaffen

Mittlerweile hat der TCF neun Plätze geschaffen. Nicht leicht war wegen Naturschutzes die Einrichtung im Schönenbacher „Sonnengrund“. Das Projekt fand durch Vermittlung der Familie Koepfer beim Regierungspräsidium Gehör und konnte gebaut werden. Erfolgreich waren die 1970er-Jahre, als man 300 Mitglieder zählte.

Jubilieren mit Turnieren

1945 musste wegen des Krieges die 25-Jahrfeier ausfallen, aber 1970 konnte mit Turnieren und Festhallen jubiliert werden. Von den Festivitäten von 1995 waren keine Unterlagen auffindbar. Stolz ist Meyer auf ein von Peter Römer gemaltes Bild mit Blick Richtung Schönenbach, das in einer Fotografie sein Pendant erhielt. Das Geheimnis um die Drucke lüftete Meyer mit der Übergabe an die Gäste.

Lob für großartige Leistung

Vorsitzender Klaus Rapp lobte die großartige Leistung. Die Chronik, die 190 Seiten umfasst, und die 88-seitige Festschrift, die durch rund 50 Sponsoren ermöglicht wurde, seien ein Teil Zeitgeschichte Furtwangens.

Die Festschrift ist für zwei Euro bei Sport-Klausmann, im Museumsgasthaus „Arche“, Rapps Apotheken und bei Ralf Dorer zu erhalten. Zusatzspenden sind möglich. Die Chronik in Buchform gibt es für 20 Euro bei Ralf Dorer, Dieter Meyer, der Lindenapotheke, der Papeterie Besenfelder und der Apotheke am Markt.