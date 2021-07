von Christa Hajek

Ein letztes Mal kam die evangelische Gemeinde in dem Kirchengebäude in Gütenbach zum Gottesdienst zusammen – die Zukunft liege in der Ökumene, heißt es. Knapp 50 Jahre lang feierten die evangelischen Christen hier ihre Gottesdienste. Am zweiten Advent 1973 wurde die Kirche eingeweiht. Nach dem Gottesdienst wurde die Kirche zum Schluss von Dekan Wolfgang Rüter-Ebel entwidmet. Symbolisch wurden Kreuz, Bibel, Abendmahlskelche, Kerzen ins Freie getragen und auf einem Tisch aufgebaut. Das Gebäude ist verkauft, wird vom neuen Eigentümer in drei Wohnungen umgebaut.

Zu diesem letzten Gottesdienst hieß Pfarrer Lutz Bauer unter den zahlreichen Gästen auch Lilly Schopf willkommen, die schon bei der Einweihung dabei war und sich viele Jahre im Kirchengemeinderat engagierte, ebenso Bürgermeisterin Lisa Hengstler und den Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner. Eine Gruppe des evangelischen Kirchenchores umrahmte den Gottesdienst, die Orgel spielte Leberecht Thiele.

Die evangelische Kirche Gütenbach ist entwidmet. Zum Ende des letzten Gottesdienstes sind symbolisch die liturgischen Gegenstände herausgetragen worden. Rechts im Bild beim Abschied Kirchenchorleiterin Ilse Stöckl, Pfarrer Lutz Bauer und Dekan Wolfgang Rüter-Ebel. Bild: Christa Hajek | Bild: Hajek

„Abschiede gehörten zum menschlichen Leben“, hob Pfarrer Bauer hervor. „Wir nehmen dankbar Abschied von diesem Kirchengebäude.“ Die evangelische Gemeinde werde sich aber nicht aus Gütenbach zurückziehen. Er appellierte an die katholische und die altkatholische Kirche zu mehr Zusammenarbeit, denn: „Die Kirche wird ökumenisch oder gar nicht mehr sein.“ Auch die Sozialstation sei ökumenisch organisiert, nannte Bauer ein funktionierendes Beispiel. Man müsse den Mut haben, neue Wege zu gehen, um eine lebendige Gemeinde zu bleiben. Er zitierte aus dem Brief an die Hebräer: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Die Suche nach der „zukünftigen Stadt“, in die sich alle Christen einbringen, bleibe eine gemeinsame Aufgabe. Zum Mut, neue Wege zu gehen, um eine lebendige Gemeinde zu bleiben, rief auch Dekan Wolfgang Rüter-Ebel auf. Ein letztes Mal wurde das Abendmahl in der Gütenbacher Kirche gefeiert, läuteten die Glocken, wurde das Vater-Unser gesungen – und dann endete die Ära des Gotteshauses.