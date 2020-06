von Stefan Heimpel

Bei den Eltern hat es wohl gewisse Irritationen gegeben. Deutlich wurde, dass die Eltern zwei Möglichkeiten zur freien Wahl haben: Ende Juni gibt es kleine, sehr einfache Feiern zur Erstkommunion mit jeweils etwa fünf Kindern. Alternativ können sich die Eltern aber auch für eine Feier der Erstkommunion im kommenden Jahr entscheiden, die dann hoffentlich unter besseren Umständen stattfinden können.

Furtwangen Hier knipsen der arme Poet und die Dame mit dem Hermelin ein Selfie Das könnte Sie auch interessieren

Für Irritationen sorgte scheinbar ein Stimmungsbild, das Selma Zähringer bei den Eltern der Erstkommunikanten über den gewünschten Termin sowohl über E-Mail wie auch mit vielen persönlichen Gesprächen eingeholt hatte. Dies sei aber wirklich nur eine Umfrage gewesen, um die Stimmung bei den Eltern kennenzulernen und keine Abstimmung über einen Termin. Rund die Hälfte der mehr als 60 Erstkommunikanten habe dabei den klaren Wunsch geäußert, die Feier nun bald umsetzen zu können. Die andere Hälfte war ganz klar für eine Verlegung auf einen deutlich späteren Zeitpunkt.

Kommunionsanzug wird zum Problem

Pfarrer Paul Demmelmair ergänzte, dass sich die Frage gestellt habe, was mit den ausgefallenen Feiern am Weißen Sonntag geschehen könne. Und so habe seien als eine Möglichkeit die Feiern der Erstkommunion Ende Juni angeboten worden. Ein Argument der Eltern, so Pfarrer Demmelmair, war beispielsweise das Problem, dass die Kinder dann bei einem Termin im kommenden Jahr „aus dem Kommunionsanzug heraus gewachsen sind“.

VS-Villingen Mit Matte und Desinfektionstüchern zum Sport: So läuft das Training in den Fitnessstudios nach der Wiedereröffnung Das könnte Sie auch interessieren

Angeboten werden nun jeweils am Samstagvormittag, 20. und 27. Juni, sowie am 4. Juli, eine Feier sowohl in Furtwangen mit Pfarrer Demmelmair, der dann anschließend auch Furtwangen verlassen wird, wie in Vöhrenbach mit Pfarrer Schäuble für jeweils fünf bis sieben Kinder. Größere Gruppen sind aufgrund der aktuellen Vorgaben zum Infektionsschutz nicht möglich.

Eltern vor Entscheidung

Die Eltern hätten nun die Möglichkeit, sich für einen dieser drei Termine zu entscheiden oder auf eine Entspannung der Situation zu warten und darauf zu hoffen, dass die Erstkommunion 2021 wieder im großen festlichen Rahmen mit Blasmusik stattfinden kann.

Vöhrenbach Der Wolf schaut sich um im Bregtal Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings könne weder abgeschätzt werden, ob die Termine im Juni überhaupt wahrgenommen werden können, wenn sich die Situation kurzfristig wieder ändere, oder wie die Situation im kommenden Jahr aussehen werde. Zu beachten sei, dass mit diesen sechs Feiern nicht einmal die Hälfte der Erstkommunikanten erfasst werden könne.

Terminfragen

Pfarrer Demmelmair machte deutlich, warum man sich für den Samstagvormittag entschieden hat. Denn aktuell kann am Sonntag jeweils nur ein Gottesdienst in Vöhrenbach und in Furtwangen und dies nur mit einer kleinen Zahl von Gottesdienstbesuchern umgesetzt werden. Fänden die Feiern zur Erstkommunion am Sonntag statt, hätten die Gläubigen der Pfarrei drei Wochen lang gar keine Möglichkeit, eine Messfeier zu besuchen. Somit wurde nun als Termin für die Feiern jeweils der Samstagvormittag vorgesehen.

Furtwangen Abriss des Hauses Bahnhofstraße 6 kommt die Stadt Furtwangen teuer zu stehen Das könnte Sie auch interessieren

Dabei sind die Vorgaben klar: In der Kirche müssen Menschen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, den gebotenen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern wahren. Es gibt keinen festlichen Einzug und es darf im Gottesdienst auch nicht gesungen werden. Die Gestaltung erfolgt also nur mit Orgelmusik und Gesang vom Kantor oder von einem Solisten.

Firmung abgesagt

Dabei sei dies nicht das einzige Problem, so Pfarrer Demmelmair. Denn eigentlich hätte im Juli die Firmung für 70 Jugendliche in Vöhrenbach und Furtwangen stattfinden sollen, die ebenfalls abgesagt wurde.

Vöhrenbach Gemeinderat stimmt Schülerbetreuung zu Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen hat aufgrund der Lage der Erzbischof den jeweiligen Pfarrern die Möglichkeit eingeräumt, selbst das Firmsakrament zu spenden. Das hieße dann aber, dass bei ein bis zwei Firmlingen in jedem Sonntagsgottesdienst ein ganzes Jahr lang immer Firmung stattfindet. Pfarrer Demmelmair hofft daher, im kommenden Jahr einen Termin zu finden, zu dem ein Firmspender aus Freiburg kommen kann. Das Ordinariat habe dies jedoch als fast unmöglich bezeichnet.