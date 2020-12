von Siegfried Kouba

Hanswilli Pörschmann erinnert sich an die Zeit des Zweiten Weltkrieges und präsentiert ein besonderes Dokument. Es ist ein Geschenk „Der lieben Mutter“ zu Weihnachten 1942. In der kleinen Broschüre schildert Hanswilli Pörschmann meist amüsante Erlebnisse und Lausbubengeschichten. Der damals Siebenjährige notierte alles in „Schönschrift“.

Daher der Spitzname „Speckjockele“

In der Anfangserzählung hält er fest, wie sein Vater ihm den Spitznamen „Speckjokele“ verpasste. Hanswilli hatte einem Bauern geholfen und vereinbart, dass er mit einem halben Pfund Speck entlohnt wird. Der Mann hielt Wort und auf dem Heimweg wagte sich der „Pimpf“ an die deftige Speise, die ihm nicht gut bekam, denn „da fing mein Bauch an zu rumpeln“.

Stellungsbefehl für ein Kind?

Das weitere Kapitel behandelt eine Untersuchung in der Schule durch den Furtwanger Hausarzt Zorbach. Gefragt nach dem Gesundheitszustand meinte der, „du bist gut auf der Höh“. Darauf reagierte Hanswilli und fragte, ob er nun einen Stellungsbefehl erhalte, was Gelächter des Mediziners auslöste mit Kommentar „du bist ein lustiger Kerl“.

Eines anderen Tages schickte die Mutter ihren Sohn ins Geschäft Joseph Wehrle, um Kirschen zu holen. Die Rationen waren limitiert und die Verkäuferin fragte, wie viele Personen zuhause seien. Hanswilli antworte spontan „sechs“. Da bekam er sechs Pfund Kirschen, aber die Familie zählte nur drei Personen und erhielt die doppelte Menge. Ein andermal ging es um das Holz holen im Wald. Die Aktion endete mit dem Aufheben eines kleinen Ästchens, wobei der Kerl purzelte und Bekanntschaft mit beißenden Brennnesseln machte.

Freizeit dank kleiner Notlüge

Eine Notlüge verschaffte dem Siebenjährigen ein heiteres Vergnügen beim „Soldätelis“-Spielen mit Kameraden. Für eine Nachbarin sollte er Besorgungen erledigen. Vor der zweiten Aufgabe behauptete er, der Papa hätte dringend gerufen, doch „das war verlogen und ich eilte zu meinen Kameraden und spielte weiter Soldätelis bis es dunkel war“.

120 Pfennig aufgeteilt

Wie man schnell Geld verdient, war für den Buben eine Frage. Zusammen mit seinen Kumpels erfand er ein Spiel, wobei ein Glückslos mit roter Zahl versehen war. Dieses zog Nachbarin Günter, die das Gewinngeld den kleinen Kerlen überließ, die heimgingen und die „120 Pfennig teilten“.

Dramatische Hamsterfahrten

Eher dramatisch waren die späteren Hamsterfahrten mit der Mutter, die ins Simonswälder Tal, ins schwäbische Schwenningen oder an den Bodensee führten. Nach dem Krieg wurden in der Nähe von Radolfzell mitgebrachte Waren gegen Obst eingetauscht. Doch die französischen Besatzer waren aufmerksam und kassierten Hamstergut und „Händler“. Auch die Mutter wurde aufgegriffen und auf einem Lastwagen mit anderen Männern und Frauen abtransportiert. Hanswilli rannte dem Fahrzeug hinterher, verlor zunächst die Fährte und wurde erst später auf einem Schulhof wieder fündig.

Glücklich wieder daheim in Furtwangen

Nach einer Passkontrolle wurden die Leute frei elassen und für Pörschmanns ging es per Bahn nach Hause. Doch das deponierte Gepäck war weg. Glücklicherweise wurde es mit einem Güterzug bereits abtransportiert, man konnte alles in Donaueschingen abholen und glücklich nach Furtwangen fahren.

Eine drollige Geschichte betrifft Vater Richard. Er wurde in Metz geboren, wo dessen Vater Hugo als Berufsmusiker einen Posten als „Hautboist“ erhielt. Dieser Teil der Familie war der französischen Sprache mächtig, was im Jahr 1946 durchaus hilfreich war. Ein Marokkaner verlangte, einen Brief nach Casablanca zu schreiben, was der Vater mit seiner Schreibmaschine tat. Es sprach sich herum und immer mehr Marokkaner kamen. Der Vater war clever und verfasste den gleichen Text für alle und änderte nur die Adressen. Tabak und Zigaretten waren der Lohn.