Neue Plätze für die Kindertagespflege sind in Neukirch entstanden und dies direkt auf einem Bauernhof, dem Ilbenhof. Nach einem Start im kleineren Rahmen wird nun das Angebot von Helena Bäurle vom Ilbenhof am Freitag, 1. Dezember, in vollem Umfang in Betrieb gehen. Und bereits am Sonntag, 12. November, können sich alle Interessenten direkt auf dem Ilbenhof bei einem Tag der offenen Tür von 14 bis 18 Uhr über die Tagespflege auf dem Bauernhof informieren.

Wie Bäurle erklärte, ergab sich die Möglichkeit für dieses neue Angebot, nachdem auf dem Ilbenhof eine Wohnung frei wurde, die nun speziell für die Tagespflege hergerichtet wird und zur Verfügung steht. Bäurle ist dabei auch direkt im Kontakt mit der Stadtverwaltung Furtwangen, die schon lange auf neue Plätze in der Kindertagespflege hofft. Und nicht zuletzt gibt es eine enge Kooperation mit dem Kindergarten St. Andreas in Neukirch.

Umgang mit Tieren nahebringen

Betreut werden von Helena Bäurle Kinder im Alter von null bis 14 Jahren. Zur Verfügung stehen hier jeweils vormittags und nachmittags fünf Plätze. Damit will Bäurle auf keinen Fall eine Konkurrenz zum Kindergarten sein, sondern eine Ergänzung mit einem alternativen Angebot.

Auf ihre neue Tätigkeit hat sich Bäurle mit einem speziellen Kurs zur Kindertagespflege über das Landratsamt mit immerhin 300 Stunden vorbereitet.

In den ersten Wochen hat sich die Tagespflege schon gut eingespielt. Es wurde aber auch deutlich, dass man das eine oder andere wieder ändern muss. Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder ist am Nachmittag beispielsweise das Füttern der Tiere. Deshalb wurden nun die Öffnungszeiten am Nachmittag entsprechend ausgedehnt. Ein weiteres Ziel von Bäurle ist es unter anderem, den Kindern den Umgang mit den Tieren nahezubringen. Gleichzeitig haben die Kinder rund um den Bauernhof aber auch die Gelegenheit, die Natur mit allen Sinnen zu erleben, aber auch ein Bewusstsein für Ernährung wird geschaffen, oder wie Nachhaltigkeit gelebt werden kann. Wesentlich ist außerdem das gemeinsame Spiel und Spaß mit entsprechender pädagogischer Begleitung.

Das Angebot einer Tagespflege auf einem echten Bauernhof sei ihrer Einschätzung nach landesweit einzigartig, so Bäurle. Es gebe zwar Einrichtungen auf Bauernhöfen, die aber nur noch als Streichelzoo betrieben würden, nicht aber auf einem voll im Betrieb befindlichen Hof.

Ortsvorsteher Rainer Jung zeigte sich begeistert von diesem Angebot, das nicht zuletzt auch in den Kontext von Naturparkschule und Naturpark-Kindergarten in Furtwangen passt. Ebenso sei die Betreuung von Kleinkindern unter drei Jahren eine wesentliche Entlastung für die Kindergärten in Furtwangen. Denn jedes Kind unter drei Jahren belegt in den Kindergärten zwei Regelplätze. Er bezeichnete dieses neue Angebot als einen Traum.