Seit dem 5. Mai gibt es eine Gruppe der Notbetreuung im Evangelischen Kindergarten Regenbogen. Aktuell werden fünf Kinder im Rahmen der Corona-Verordnung betreut. Gemeinsam verbringen die Kinder nach den nötigen Hygiene- und Abstandsregelungen die Tage.

Miteinander spielen und lernen geschieht in diesen Tagen auf besondere Weise. Die Kinder, Erzieherinnen und der stellvertretende Kindergartenleiter Marius Voigt freuten sich sehr, endlich wieder einige Kinder und Eltern begrüßen zu dürfen. Es wurde zu Beginn ein Spruch zum Hände waschen eingeführt. So werde öfters am Tag der Waschraum aufgesucht und es mache auch noch Spaß durch den begleitenden Text, so die Erfahrung.

Experiment Händewaschen

Ein Experiment mit Wasser und Seife zeigte den Kindern, dass die Hygiene der Hände sehr wichtig ist. Mit Wasser, Seife und Pizzagewürz konnten sie sehen, dass das Gewürz beim Eintauchen in eine Schüssel an den Fingern haftet, kommt Seife hinzu werden die Teilchen an den Rand der Schüssel verdrängt. Die Hände werden sauber. Jedes Kind suchte sich seine Toilette aus und kennzeichnete sie mit einem selbstgestalteten Bild.

Neues Material im Gruppenraum

Im Gruppenraum wartete eine Überraschung. Es gab einiges an neuem Konstruktionsmaterial, das unter anderem mit einer Bohrmaschine bearbeitet werden muss. Nacheinander eroberten die Kinder dieses Material oder versuchten sich daran, verschiedene Murmelbahnen zu bauen.

Passend zum Muttertag konnten die Kinder beim Geschenk für alle Mamas fleißig mithelfen. Da mussten Adressschilder für die Familien gestanzt und aufgeklebt werden; der Stempel des Kindergartens auf Tüten gedruckt und die Tüten mit Farbe bedruckt werden. Auch beim Befüllen der Tüten mit einem kleinen Blumentopf, Blumensamen, einem Gedicht und einer Karte waren die Kinder behilflich.

Überraschung für Mamas

Denn die Aufgabe für alle Kinder zu Hause war es, den Eltern einen Topf zu gestalten und den Samen in die Erde zu legen. Dies hatte sich das Team des Kindergartens als kleines Geschenk überlegt. Diese Überraschung brachten die Erzieherinnen allen Kindern nach Hause.

Die Erzieherinnen versuchen den Tagesablauf möglichst entspannt und gemütlich zu gestalten, informiert der Kindergarten. Bei schönem Wetter ist der Aufenthalt auf dem Kindergartenspielplatz besonders beliebt. Hier können die Mädchen und Jungen auch genügend Abstand zueinander halten. Rutschen, sandeln und Rad fahren macht trotzdem Spaß.