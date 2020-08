von Stefan Heimpel

Das Sommerferienprogramm der Stadt als Weichenstellung für den späteren Beruf? Diesen Eindruck konnte man auf jeden Fall beim ersten Programmpunkt gewinnen: Die Freie evangelische Gemeinde Furtwangen hatte zum Auto-Basteln eingeladen.

Elf Kinder dabei

Mit viel Begeisterung zerlegten die Kinder hier in kurzer Zeit ein komplettes Auto. Schon vor drei Jahren war dieses Angebot im Sommerferienprogramm bei den Kindern sehr gut angekommen, wie sich die Organisatorin von der Freien evangelischen Gemeinde Kristin Tetzlaf erinnert. Damals waren es allerdings drei halbe Tage, an denen die Jungen und Mädchen hier agierten. Dieses Mal war das Auto-Basteln ein Ganztagsprogramm. Elf Kinder nahmen im Rahmen des Sommerferienprogramms daran teil, dazu kamen vier Kinder aus den Reihen der Freien evangelischen Gemeinde.

Mittags gibt‘s Pizza

Am Morgen stand vor dem Gemeindehaus in der Weiherstraße noch ein fahrbereites Auto, bereits am frühen Nachmittag war eigentlich nur noch das Skelett eines Autos übrig. Die Türen waren schon längst abmontiert, Sitze ausgebaut, ebenso sämtliche Armaturen. Lediglich sensible Bereiche wie der Motor mit dem Öl und Ähnliches wurden ausgespart. Immer wieder war auch bei größeren Bauteilen Teamwork gefragt und die Kinder waren auf jeden Fall mit großem Eifer dabei. Zur Stärkung gab es in der Mittagspause für die Auto-Bauer Pizza im Gemeindesaal.

Eifrig Spulen gewickelt

Bei der großen Zahl der Teilnehmer musste allerdings die Gruppe der Akteure am Auto geteilt werden. Eine zweite Gruppe hatte dann im Gemeindesaal die Möglichkeit, einen Elektromotor zu basteln. Als Beispiel wurde dafür ein großer Elektromotor aus einem Fahrzeug vorgestellt. Und dann wurden eifrig die Spulen gewickelt und alles von Grund auf zusammengebaut, bis der Motor dann tatsächlich lief. Immer wieder wechselten die beiden Gruppen am Auto und beim Basteln ab, damit auch jeder zum Zug kommen konnte. Das Auto-Basteln war damit ganz offensichtlich ein sehr gelungener Programmpunkt zum Start des vierwöchigen Ferienprogramms der Furtwanger Stadtjugendpflege.