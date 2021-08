von Stefan Heimpel

„Die Kinder vom Balkan – Titos Vermächtnis“ betitelt Reiner Langenbach-Zidar aus Furtwangen ein neues Buch aus seiner Feder. Immer sind es sehr persönliche Bücher und Geschichten, dieses Mal ist es aber auch ganz speziell ein Buch über Furtwangen und eine besondere Aktion vor rund 30 Jahren: 43 Kinder aus Kroatien waren hier in Furtwangen bei Gasteltern während des Balkankrieges untergebracht und damit in Sicherheit.

Lydia (5) und Goran (7) waren während des Balkankrieges evakuiert in Furtwangen und Gast in der Familie des Autors Reiner Langenbach-Zidar. Bild: Langenbach-Zidar | Bild: Langenbach-Zidar

Reiner Langenbach-Zidar, der selbst entscheidend an dieser Aktion mitgewirkt hatte, schildert, wie diese Hilfsaktion aus Furtwangen entstand und ablief. Allerdings ist sein neuestes Werk kein Sachbuch, sondern eine sehr persönliche Schilderung seiner eigenen Erinnerungen an diese Aktion und diese Zeit.

Es wird deutlich, dass das Ganze auch nicht immer ohne Konflikte ablief. So konnte er sich ganz und gar nicht damit anfreunden, dass man für eine solche Aktion eine Organisation, eine Art Verein bilden musste und hier dann wiederum die Hilfe von anderen etablierten Vereinen wie dem Deutschen Roten Kreuz Furtwangen oder dem Kinderschutzbund Bregtal benötigte.

Eine wesentliche Unterstützung kam auch von den Salesianern Don Boscos, denn an den Werktagen wurden die Kinder tagsüber im Don Bosco-Heim durch mitgereiste kroatische Lehrerinnen betreut. Begeistert schildert Reiner Langenbach-Zidar die große Bereitschaft aus der Bevölkerung, Kinder für unbestimmte Zeit aufzunehmen. Und dies war sicher nicht einfach, denn die Kinder brachten ihre Erfahrungen aus dem Krieg mit: Sie schliefen teilweise in ihren Kleidern, um sofort fluchtbereit zu sein.

Kinder plagt das Heimweh

Gleichermaßen hatten sie Heimweh, konnten aber ihre Eltern in deren selbst gebauten Schutzräumen telefonisch nicht erreichen. Es gab hier natürlich Familien mit kroatischen, slowenischen oder serbischen Wurzeln, die sich direkt mit den Kindern verständigen konnten. Bei den deutschen Familien war dies wesentlich schwieriger. Bei einer solchen Konstellation sind Reibungspunkte eine logische Folge. Und diese verschweigt Reiner Langenbach-Zidar auch nicht, sondern schildert auf der einen Seite den großen Erfolg der Aktion, auf der anderen Seite aber auch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Funktionären.

„Ein zwischen Ruinen getarnter Panzer im fast völlig zerstörten Nustar (3700 Einwohner). Zivilisten wie wir waren dort alles andere als willkommen“, so Langenbach-Zidar. | Bild: Langenbach-Zidar

Doch damit nicht genug: Langenbach-Zidar gibt aus seinen eigenen Erlebnissen bei Hilfstransporten und Besuchen in Kroatien ungewöhnliche Einblicke in die damalige Situation vor Ort und die verschiedenen politischen Entwicklungen. Auch Gespräche mit Politikern oder ein Fernseh-Interview vor Ort gehörten dazu. Für ihn war es nicht zuletzt ein Schock, als er schließlich sogar mitten zwischen heulenden Granaten stand. Also auch für den Konflikt in Kroatien ist dies ein spannender Augenzeugenbericht. Dies wird in dem Buch immer wieder deutlich.

Erschienen ist das Buch „Die Kinder vom Balkan – Titos Vermächtnis“ in diesen Tagen und kann überall über den Buchhandel bezogen werden. Die ISBN-Nummer lautet: 978-3-7541-4832-7. Der Preis für das Buch beträgt 9,99 Euro.