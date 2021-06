von Hans-Jürgen Kommert

Ein besonderes Patrozinium gab es jetzt in der Pfarrgemeinde St. Johann in Rohrbach zu feiern. „Wenn wir in Prozessionen auch mit anderen Gemeinden der katholischen Kirche im Bregtal mitgingen, waren wir immer die einzige Gemeinde ohne eigenes Kirchenbanner“, zeigte Helga Bernhard-Moskal auf – sie ist Vorstandsmitglied im Pfarrgemeinderat.

Banner wird geweiht und gesegnet

Nun konnte Pfarrer Martin Schäuble das Banner weihen und segnen, das Kirchenpatron Johannes den Täufer zeigt, wie er Jesus Christus tauft und der Heilige Geist in Form einer Taube über den Täufling kommt. In die Wege geleitet habe den Erwerb der Fahne noch Pfarrer Paul Demmelmair.

Was hinter der Geschichte von Johannes dem Täufer steckt

Die Geschichte des Johannes stelle etwas Besonderes dar, wusste der Geistliche. Er sei der letzte Prophet gewesen, ein ersehntes Kind seiner Eltern Zacharias und Elisabeth. Johannes der Täufer stehe an der Schwelle von Altem und Neuem Testament und sein Geburtstag, der 24. Juni, markiere mehr oder weniger die Sommersonnenwende, wie der Geburtstag des Herrn, der genau ein halbes Jahr später, zur Zeit der Wintersonnenwende stattfindet, wie Schäuble anmerkte. „Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden“, zitierte er als Begründung. Denn nach der Sommersonnenwende wird der Tag wieder kürzer, nach der Wintersonnenwende wird er wieder länger.

Die Patroziniumsfeier wurde musikalisch fein umrahmt durch den Kirchenchor unter der Leitung von Edeltraud Kienzler, die auch die Orgel spielte.