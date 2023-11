Wie wichtig es ist, in Katastrophenszenarien vorbereitet, überlegt und gut vernetzt zu agieren, wurde beim ersten Kongress zum Bevölkerungsschutz klar, den die Hochschule Furtwangen (HFU) veranstaltete. Es war nicht nur irgendein Treffen, sondern eine Zusammenkunft von erstaunlicher Bedeutung. Viele internationale Experten diskutierten über grenzüberschreitende Zusammenarbeit und entwickelten gemeinsame Strategien, heißt es in einer Pressemitteilung der Furtwanger Hochschule.

Der Landesbranddirektor Baden-Württembergs, Thomas Egelhaaf, und Marion Meinert von der HFU begrüßten neben Vertretern der Feuerwehren und Hilfsorganisationen auch Teilnehmer aus Behörden des Katastrophenschutzes in ganz Baden-Württemberg im O-Bau des Campus Furtwangen.

Absolvent aus Furtwangen

Florian Gaedtke, Absolvent des Studiengangs Security und Safety Engineering der HFU und hauptamtlicher Referent des DLRG-Landesverbands Baden, demonstrierte eindrucksvoll, wie gut grenzüberschreitende Wasserrettungseinsätze auf dem Rhein im Dreiländereck Mulhouse und Basel bewältigt werden, denn Wasserströmungen halten sich nicht an Landesgrenzen. Er zeigte auf, wie sich schweizerische, französische und deutsche Einheiten in Suchabschnitten organisieren, detaillierte Meldeketten und gemeinsame Einsatzpläne miteinander abstimmen und in regelmäßigen Übungen kooperieren.

Als motivierendes Beispiel gelebter freundschaftlicher Feuerwehrverbindungen stellte Dominik Rotzinger, ebenfalls Absolvent der HFU, als Kreisbrandmeister Waldshut ein von deutschen und Schweizer Gemeinden gemeinsam besetztes Feuerwehrboot vor.

Den Europäischen Katastrophenschutzmechanismus Union Civil Protection Mechanism (UCPM) stellte Bastian Druschinski vom deutschen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor; HFU-Professor Ernst-Peter Döbbeling konnte in diesem Zusammenhang von einer Vielzahl an internationalen Einsätzen berichten.

Es werde stetig daran gearbeitet, die Zusammenarbeit in Europa bei Katastrophen zu verbessern: Nächstes Jahr findet erstmals eine europäische Katastrophenschutzübung in Deutschland statt. In Baden-Württemberg werden dann Einheiten aus Frankreich, Österreich, Griechenland und der Schweiz zu Gast sein.

„Ich freue mich, dass Vorträge und Diskussionen auf großes Interesse trafen und wir diesem Thema eine anregende Austauschplattform bieten konnten“, sagt Organisatorin Marion Meinert. Sie möchte den Bevölkerungsschutzkongress an der Hochschule gern als regelmäßigen Dialog etablieren.