Seit 2006 vertritt der Landtagsabgeordnete Karl Rombach (CDU) den Wahlkreis Villingen-Schwenningen im Landtag von Baden-Württemberg. Nach 15 Jahren als Mandatsträger wird er am 14. März nicht erneut für das Parlament kandidieren. Ein enger Austausch mit den Menschen, den Städten und Gemeinden seines Wahlkreises war Rombach immer ein Herzensanliegen gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dankeschön an die Bürger

In diesen Wochen ist Landtagsabgeordneter Rombach in seinem Wahlkreis 54 unterwegs, um sich von den Bürgern stellvertretend bei ihren Bürgermeistern mit einem Dankeschön für die vergangenen 15 konstruktiven Jahre zu verabschieden. So hat Rombach nun Bürgermeisterin Lisa Hengstler in der Gemeinde Gütenbach besucht. Über die Jahre hat Rombach mit Hengstler und deren Amtsvorgängern Thomas Klüdtke und Rolf Breisacher stets einen engen und persönlichen Austausch gepflegt.

Regenerative Energie im Fokus

Die Erzeugung von Strom durch regenerative Energien ist seit langem ein Schwerpunkt in der Gemeinde. Schon vor der Jahrtausendwende hat sich Gütenbach für die Förderung der Windenergie stark gemacht und inzwischen fünf Windkraftanlagen geschaffen, ferner Photovoltaikanlagen und mehrere Wasserkraft- und Blockheizkraftwerke. Der Ort kann somit rechnerisch schon mehr als den eigenen Strombedarf decken. Den größten Teil macht die Windenergie aus.

Furtwangen 1,4 Millionen Euro für das Bregtal Das könnte Sie auch interessieren

Auch wurde Gütenbach über die Jahre hinweg aus mehreren Landesprogrammen bezuschusst, wofür sich Karl Rombach fortwährend erfolgreich eingesetzt habe. 2009 wurde eine Stützmauer an der L173 mithilfe von 550 000 Euro aus dem Landesinfrastrukturprogramm saniert. 2011 wurde Gütenbach mit 11 000 Euro aus dem Sonderprogramm des Landes für innovative Projekte einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung für das Modellprojekt „Innenstadtentwicklungskonzept zur Stärkung des Wohnstandortes“ bedacht.

So mancher Zuschuss vom Land

Für bauliche Maßnahmen im Ortskern wurde die Gemeinde Gütenbach 2013 in die Städtebauförderung im Programm für kleine Städte und Gemeinden aufgenommen und erhält damit 600 000 Euro an Landesmitteln. Diese werden eingesetzt für die Neugestaltung von Außenanlagen mit einem Spielplatz, die Sanierung der Mehrzweckhalle, den Abriss des King-Areals und damit verbunden den Neubau des Gemeindezentrums.

„Es war mir eine Freude“

„Es war mir eine Freude, in den vergangenen 15 Jahren Gütenbach im Landtag von Baden-Württemberg zu vertreten und mit meinem Netzwerk in der Landespolitik weiterzuhelfen. Ich hoffe, dass die Wähler am 14. März meinem Nachfolger als CDU-Kandidaten im Wahlkreis 54, Raphael Rabe, ebenso die Chance hierzu ermöglichen“, so Rombach abschließend.