Rekordwärme und Rekordregen zum Jahresanfang. Druckwelle von Vulkanausbruch kommt bis nach Furtwangen. Das Jahr 2022 begann mit einem Plus an Sonne

Sehr sonnig und einigermaßen mild, gleichwohl mit annähernd mittelmäßigen Schneeverhältnissen – das war der Januar 2022 in Furtwangen.Der erste Monat des neuen Jahres begann gleich mit einem Rekordwert: 15,5 Grad wurden am Neujahrstag an der