Themen und Anliegen der Stadt Furtwangen standen jetzt im Mittelpunkt eines Gesprächs des CDU-Landtagskandidaten Raphael Rabe mit dem Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner. Dies geht aus einer Pressemeldung Rabes hervor.

Da die Schulen einen großen Aufgabenbereich der Städte und des Landes darstellten, hätten Rabe und Herdner besonders ausführlich über die anstehende Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule gesprochen. Diese Maßnahme stelle mit rund 20 Millionen Euro einen großen Kostenblock der kommenden Jahre dar.

Gegen Gemeinschaftsschule

Erfreut habe sich der Bürgermeister über die Zusage Rabes gezeigt, das mehrgliedrige Schulsystem mit Werkrealschule, Realschule und Gymnasium nicht zu Gunsten einer Gemeinschaftsschule aufgeben zu wollen. In Furtwangen funktioniere die Zusammenarbeit der einzelnen Schulen sehr gut, daher habe man sich für den Erhalt aller drei Schularten vor Ort stark gemacht.

Land soll IT-Hausmeister für Schulen bereitstellen

Beide Gesprächspartner seien sich jedoch einig gewesen, dass die digitale Ausstattung sowie die technische Realisierbarkeit vor Ort nicht allein Aufgabe der Kommune sein dürfe. Rabe habe auf den bereits vorliegenden Digitalisierungspakt Schule und auf die Forderung der CDU verwiesen, zukünftig „IT-Hausmeister“ in den Schulen durch das Land bereitstellen zu wollen. Schließlich sei es nicht Aufgabe der Lehrkräfte, sich diesen Tätigkeiten zusätzlich zum Unterrichtspensum widmen zu müssen, so Rabe.

Auch sei es wichtig, das das Land weiterhin den flächendeckenden Breitbandausbau fördere. Die CDU wolle hierfür in den kommenden fünf Jahren 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Herdner begrüßte diese Forderung, schließlich sei es sein Ziel, bis Ende 2024 in Furtwangen den Breitbandausbau umgesetzt zu haben. Jedoch bereite ihn die immer weitere Belastung der Kommunen durch Aufgaben, die von Staatsseite mit zeitlich begrenzten Finanzierungshilfen verordnet würden. Um die Kommunen lebens- und handlungsfähig zu halten, müsse diese Entwicklung genau im Auge behalten werden, so der Landtagskandidat.