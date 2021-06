von Stefan Heimpel

Das aktuelle Projekt Jugend-Feuerwehrauto ist ein Meilenstein für die Furtwanger Jugendfeuerwehr. Dabei wird das kürzlich ausgemusterte Linacher Feuerwehrfahrzeug so umgebaut, dass auch Kinder die Einrichtung des Fahrzeugs nutzen können. Dann dient das Gefährt künftig zur Ausbildung in der Jugendfeuerwehr, zur Brandschutzerziehung und zur Werbung für die Feuerwehr-Arbeit.

Sie wollen „Nachwuchshelden“ werden

Mit dem Projekt will die Jugendwehr nun auch bei einem Wettbewerb gewinnen. „Wir brauchen eure Hilfe!! Jetzt beim Internet-Wettbewerb abstimmen für unser Projekt ,Feuerwehrauto‘ für unsere Furtwanger Jugendfeuerwehr“, lautet ein Appell, den die Furtwanger Jugendfeuerwehr beim Wettbewerb „BGV Nachwuchshelden“ an die ganze Bevölkerung richtet. Denn jede Stimme zählt bei diesem Wettbewerb für die jüngsten Ersthelfer aus ganz Baden.

Möglichst viele sollen mit abstimmen

Man kann hier jeden Tag neu bis zum 6. Juli, 10 Uhr, über das Internet seine Stimme für die Furtwanger Jugendfeuerwehr abgeben. Der BGV (Badischer Gemeindeversicherungsverband) will mit dem Wettbewerb gezielt den Nachwuchs der Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen fördern. Die Teilnehmer stellen dabei ein aktuelles Projekt aus ihrer Nachwuchsarbeit der jeweiligen Organisationen vor. Jeder, der die Jugendfeuerwehr Furtwangen dabei unterstützen will, kann auf dem Link, den man auch auf der Facebook-Seite Jugendfeuerwehr (www.facebook.com/JugendfeuerwehrFurtwangen) findet, täglich dem Furtwanger Feuerwehr-Nachwuchs eine Stimme geben.

45 Mitglieder dabei

Die Jugendfeuerwehr Furtwangen wurde 1991 gegründet. Mittlerweile zählt sie 45 Mitglieder. In den vergangenen Jahren wurden viele Projekte für die Zukunft durchgeführt. Bereits 2014 wurde eine Ape, ein dreirädriger „Pizzaroller“, in Eigenleistung zu einem ersten Brandschutzmobil umgebaut. Dieses war bisher vielseitig auch bei der Brandschutzerziehung in Schule und Kindergarten im Einsatz.

Weitere Aktionen waren die Anschaffung einer Feuerlöschübungsanlage, ein neues Konzept für die Brandschutzerziehung und nicht zuletzt die Gründung einer Kindergruppe, der „Feuerwölfe“. Seit einigen Jahren hatten die Verantwortlichen den Wunsch nach einem eigenen Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr und die Kindergruppe. Bei normal großen Löschfahrzeugen haben vor allem Kinder aufgrund ihrer Körpergröße Probleme, an das benötigte Material zu kommen und es sicher zu entnehmen.