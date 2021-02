von Christa Hajek

Das Bebauungsplanverfahren für den Bereich „Obere Ortsmitte“ setzte der Gütenbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig in Gang. Zahlreiche Anwohner verfolgten die Ausführungen von Bürgermeisterin Lisa Hengstler und die kurze Diskussion in der Mehrzweckhalle.

Insgesamt 8000 Quadratmeter

Der Bebauungsplan umfasst das Gelände entlang von Kirchstraße und Brunnenweg, insgesamt rund 8000 Quadratmeter. Er enthält, wie die Bürgermeisterin erläuterte, mehrere unbebaute Grundstücke. Gerade in kleineren Gemeinden sei der Bedarf an Bauflächen immer wieder ein Diskussionspunkt, führte Lisa Hengstler aus. Bei der Flächenbilanz würden Baulücken im Ortskern hinzugerechnet.

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Obere Ortsmitte“ sei auch für die Vorbereitung des Flächennutzungsplanes sinnvoll. Die Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach bereite derzeit eine Neufassung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes vor, der im Jahr 2017 zum letzten Mal geändert worden sei.

Möglichkeit zum Eingreifen

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ermögliche es der Gemeinde, bei Bauvorhaben einzugreifen, wenn sie nicht den Zielen der Gemeindeentwicklung entsprechen. Durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes und die Festlegung von Gestaltungskriterien könne ein Anreiz geschaffen werden, die Flächen zu nutzen, hob die Bürgermeisterin hervor. Ziel der Gemeinde solle es dabei sein, Wohnraum zu schaffen.

Veränderungssperre erlassen

Gleichzeitig mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan erließ die Gemeinde Gütenbach eine Veränderungssperre für das Plangebiet, ebenso eine Vorkaufssatzung. Beide dienen dazu, dass die Kommune auf Bauvorhaben Einfluss nehmen kann.

„Haben wir mehr Einfluss auf Bauvorhaben als bisher?“, wollte Gemeinderat Sebastian Weiss wissen. „Eindeutig ja“, antwortete die Bürgermeisterin. Aber auch für die Bauherren ergebe sich mehr Rechtssicherheit, denn wenn ein Bauvorhaben dem Bebauungsplan entspricht, habe der Bauherr einen Rechtsanspruch auf Genehmigung.

Einstimmiges Ja

Einstimmig beschloss der Gütenbacher Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplanes „Obere Ortsmitte“, ebenso eine Veränderungssperre für dieses Areal und ein Vorkaufsrecht der Kommune.

Eingefügt wurde auf Antrag von Gemeinderat Jörg Markon der Passus, dass Bauvorhaben zunächst der Gemeinde vorzulegen sind. Kosten entstünden für den Aufstellungsbeschluss noch nicht, informierte Lisa Hengstler das Gremium. Honorarkosten werden für die Gestaltung eines Planentwurfs anfallen, für die die Verwaltung Angebote einholen werde.