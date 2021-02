von Bernward Janzing

Der Januar brachte in Furtwangen mal wieder einen richtigen Winter. Ungewöhnlich war der Monat jedoch allenfalls in der kurzfristigen Perspektive. Blickt man etwas weiter zurück, war er allerdings recht normal: Temperatur und Schneemenge entsprachen einem Januar, wie er in den Achtzigerjahren im Schwarzwald typisch war.

Schneemenge: Mit einer Schneehöhe von 95 Zentimetern wurde am 25. Januar an der Wetterstation auf dem Kussenhof die größte Schneedecke seit Januar 2016 gemessen. Im Monatsmittel kam der Januar auf 53 Zentimeter, das ist fast doppelt so viel, wie nach dem langjährigen Mittel zu erwarten. Dieses basiert auf Messungen seit 1979.

Es war der höchste Januarmittelwert seit 2006. Und doch war der zurückliegende Monat, gemessen an früheren Jahrzehnten, nicht ungewöhnlich: Die Schneehöhe entsprach ziemlich genau dem Mittelwert der achtziger Jahre. Im Januar 1981 hatten im Monatsdurchschnitt sogar 154 Zentimeter Schnee gelegen, mit einem Spitzenwert von 201 Zentimetern.

Nasser Monatswechsel Ein Warmlufteinbruch am 28. Januar mit Mittagstemperaturen um 4 Grad ließ bei zugleich ergiebigen Regenfällen die Schneedecke deutlich schrumpfen. Nachdem am 26. Januar bei Temperaturen um minus 5 Grad noch 89 Zentimeter gemessen worden waren, blieben zum Monatsende nur noch 39 Zentimeter übrig. Alleine vom 28. bis 30. Januar fielen 117 Liter Regen pro Quadratmeter – was mit dem Schmelzwasser im Bregtal zu Hochwasser führte. Damit startete der Februar nur noch mit mittelmäßigen Schneehöhen. In der langjährigen Statistik ist der 24. Februar der schneereichste Tag des Jahres mit einer Durchschnittshöhe von 40 Zentimetern. Der Februar insgesamt kommt auf 35 Zentimeter und überschreitet den Januar deutlich, der auf nur 28 Zentimeter kommt.

Temperatur: Auch die Temperatur der vergangenen Wochen war – mit früheren Maßstäben gerechnet – mittelmäßig. Mit minus 2,6 Grad war der Januar im Vergleich zum Mittelwert der achtziger Jahre (minus 3,0 Grad) sogar noch etwas zu mild. Seither sind die Mitteltemperaturen allerdings deutlich gestiegen. Legt man nun den Durchschnittswert aller bisherigen Jahre seit 1979 zugrunde (der liegt nun bei minus 2,0 Grad), war der Januar somit um 0,6 Grad zu kalt.

Richtig kalt wurde es in den vergangenen Wochen ohnehin nicht. Mit minus 10 Grad wurde am 11. Januar die niedrigste Temperatur des Monats verzeichnet. Verglichen mit dem Januar 1987, als es an der Wetterstation bis minus 25 Grad kalt wurde, war das natürlich sehr mild. Im Mittel liegt der Tiefstwert im Januar bei minus 13 Grad. Der Höchstwert im vergangenen Monat wurde mit 7,5 Grad am 22. Januar verzeichnet.

Niederschläge: Deutlich überdurchschnittlich waren im Januar die Niederschläge. Mit 321 Litern pro Quadratmeter überschritten sie den Normalwert um rund 70 Prozent. Die Monatssumme war vom bisherigen Rekord 2018, der bei 395 Litern lag, trotzdem noch ein gutes Stück entfernt. Mit 47 Litern pro Quadratmeter war der 29. Januar der regenreichste Tag des Monats. Knapp 60 Prozent der Monatsniederschläge fielen in den vergangenen Wochen als Schnee.

