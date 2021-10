Nach dem 4. Anlauf hat es nun geklappt“, freut sich Initiator Hubert Wursthorn, der am Samstag die zweitägige internationale Antikuhrenbörse in der Eisenbacher Wolfwinkelhalle eröffnen wird. Erwartet werden 80 Uhrenhändler aus aller Welt, die hochwertige antike Uhren verschiedenster Art von der Taschen- und Armbanduhr über Kuckucksuhren bis hin zu großen Standuhren präsentieren werden.

Das ist eine gute Gelegenheit, antike Sammlerstück zu bestaunen, sich mit Händlern und Sammlern auszutauschen, aber auch Ersatzteile und Bastlerstücke aus der Schwarzwälder Handwerkskunst zu ergattern. „Eine Uhr ist ein Gebrauchsgegenstand aber auch eine Wertanlage, sie macht Freude und fordert den höchsten Respekt vor den Uhrmachern“, kommentiert Hubert Wursthorn. Er selbst ist ein leidenschaftlicher Uhrensammler, der gerne auch Einblick in seine Welt im Bogensporthotel Bad ermöglicht. Kein Wunder, fließt doch in seinem Blut das „Beha-Uhren-Gen“, eine bekannte und hoch geschätzte Uhrendynastie in Eisenbach. Hubert Wursthorn ist ein wahrer Experte in Sachen antike Eisenbacher Uhren. Sein großes Ziel ist, für diese Tradition und das Handwerk zu werben und beide auch der Jugend nahe zu bringen.

Diese Schwarzwälder Handwerkskunst ist über drei Stockwerke am Wochenende in Eisenbach zu bewundern. „Es besteht die einmalige Gelegenheit diese Kostbarkeiten günstig zu erwerben“.

Sammler aus ganz Europa, Asien, Amerika und Israel haben sich schon angesagt. Darunter auch Freunde, die immer wieder kommen, wie der über 80-jährige Vilus Gotlieb aus Dänemark, der seit zehn Jahren immer nach Eisenbach fährt. Auch der heute 22-jährige Lukas Ruprecht aus Bremen wird wohl mit dabei sein. Ein junger Mann, der mit Liebe und Leidenschaft, so wie Hubert Wursthorn, sich autodidaktisch zum Freak der traditionellen Schwarzwalduhren entwickelt hat.

Entstanden ist die Uhrenbörse 1997 anlässlich des 100.Todestages von Johan Baptist Beha, einem der Pioniere im Hochschwarzwälder Uhrenbau. Die einzigartige Wanduhr dieses Uhrmacher-Künstlers ist im Bogensporthotel Bad zu bewundern. Es ist eine Weltzeituhr von 1864 mit vielen Besonderheiten. Während der zweitägigen Antikuhrenbörse wird auch die Uhrensammlung in der Heimatstube geöffnet sein. Hubert Wursthorn wird hier Interessantes zu den Eisenbacher Uhren zu erzählen haben.

In dieser Uhrensammlung sind vor allem Beha-Uhren zu sehen. Doch nun hat Wursthorn neue Pläne, nämlich in Eisenbach ein Uhrenmuseum zu installieren. Diese Uhren haben die beiden Briten Roman und Maz Piekarski gesammelt und betreiben seither ein Museum mit 700 Zeitmessern – darunter 400 aus Eisenbach. Die Briten können aus Altersgründen das Museum nicht mehr selbst betreiben und möchten diese Kostbarkeiten nach Eisenbach bringen.

Am Wochenende kann jeder Besucher unter Beachtung der 2G-Regel die Geschichte der Schwarzwälder-Handwerkskunst sehen, hören und miterleben. Geöffnet ist die internationale Eisenbacher Antikuhrenbörse in der Eisenbacher Wolfwinkelhalle am Samstag, 9. Oktober, von 9 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 10. Oktober, von 10 bis 16 Uhr.