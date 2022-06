Ein kleines Jubiläum feiert die internationale Antik Uhrenbörse in Eisenbach, die am 11./12 Juni wieder Uhrenhändler und Uhrenliebhaber aus aller Welt nach Eisenbach zieht. Vor 25 Jahren –anlässlich des 100. Todestages von Johan Baptist Beha, dem Pionier des Hochschwarzwälder Uhrenbaus – hat sein Urenkel Hubert Wursthorn diese ins Leben gerufen.

Heute wird sie gerne auch als „schönste Uhrenbörse im Schwarzwald“ benannt. Mit viel Herzblut und Können organisiert „der Vater und das Gesicht der Uhrenbörse, Hubert Wursthorn, diese über drei Stockwerke verteilte Schwarzwälder Handwerkskunst.

Hier ist die „Crème de la Crème“ der hochwertig antiken Uhren verschiedenster Art anzutreffen. 70 internationale Uhrenhändler werden hier von der Taschen- und Armbanduhr über Kuckucksuhren bis hin zu großen Standuhren präsentieren. „Das ist eine tolle Gelegenheit, antike Sammlerstücke zu bestaunen und sich mit den Händlern und Sammlern auszutauschen“, so der absolute Uhrenkenner Hubert Wursthorn.

Er selbst „brennt“ für diese Leidenschaft der antiken Hochschwarzwälder Uhren, was im Eisenbacher Bogensporthotel Bad auch sichtbar wird. Der Uhrenexperte, in dessen Blut die Gene des Beha-Uhren-Dynastie fließen, ist nicht nur Organisator und Macher dieser Eisenbacher Uhrenbörse, er steht auch jedem Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Sei es diese antiken Uhren als Sammlerstück oder als Wertanlage zu beurteilen, Ersatzteile für diese wunderschönen Stücke zu finden oder Kontakte in aller Welt herzustellen.

Umso bedauerlicher ist nun sein Rückzug aus diesem Event, dass mehr als nur eine Uhrenbörse ist. „Hier schlage das Herz des Schwarzwalds, denn ohne die Pioniere des Uhrenbaus, gäbe es keine Industrie. Doch bedauerlicherweise seien große Uhren nicht mehr gefragt obwohl gerade diese von „unschätzbarem Wert“ sein.

„Diese Uhren sind einzigartig und sowohl als individuelles Möbelstück als auch als technisches Meisterwerk anzusehen“, informiert der 23-jährige aus Bremen stammende Lukas Ruprecht. Der junge Uhrenkenner hat nach seinem Design-Studium ein Praxis-Semester in der Nähe von Furtwangen angetreten, er wohnt natürlich bei seinem großen Vorbild Hubert Wursthorn. Beide zusammen sind für die antike Uhrenwelt ein „Traumteam“, hier kommen Fachwissen und Erfahrung zusammen.

Ebenfalls angesagt hat sich wieder der 85-jährige Gottlieb Fidus aus Dänemark, der dank der Söhne von Hubert Wursthorn seine gestohlenen Uhren heuer wieder in Empfang nehmen kann. Er gehört zu der großen Sammlerfamilie, die aus ganz Europa, Asien und Amerika nach Eisenbach angereist kommt. Sicherlich auch um Hubert Wursthorn für sein überaus großes Engagement in diesen 25 Jahren um den Erhalt der Internationalen Eisenbacher Antik Uhrenbörse Respekt zu zollen.

„Aus gesundheitlichen Gründen muss ich leider kürzer treten, gehe allerdings schon mit einem weinenden Auge“, so Wursthorn, der hofft, dass sich einen Verein oder eine Institution findet, der diese Uhrenbörse weiterführt. Mit der HTG habe er schon Kontakt aufgenommen. Auch ein Verein könnte hier einspringen, Vorkenntnisse in Sachen Uhren seien nicht erforderlich allerdings Organisationstalent und Arbeitskraft. „Ich helfe mit solange es geht“, verspricht Hubert Wursthorn. Vielleicht könnten sich ja auch junge Menschen finden, die zusammen mit dem antiken Uhrenkenner Lukas Ruprecht dieses Lebenswerk fortführen.

Öffnungszeiten der 25. Internationalen Eisenbacher Antik Uhrenbörse werden am Samstag 11. Juni, von 9 bis 17 Uhr sein, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Die Ausstellung ist in der Eisenbacher Wolfwinkelhalle über drei Etagen.