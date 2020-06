von Christa Hajek

Voraussichtlich im September startet der zweite Bauabschnitt der Breitbandverkabelung in Gütenbach. In der öffentlichen Sitzung hatte der Gemeinderat zu beschließen, in welcher Reihenfolge die Verkabelung gebaut wird. Das Gremium folgte einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, im Norden des Ortskerns mit dem Bau zu beginnen. Bürgermeisterin Lisa Wolber erläuterte die exakt ausgearbeitete Liste des zweiten Bauabschnitts.

Die Anschlussquote liege bei „nahezu 100 Prozent“. Die Bauarbeiten werden mindestens zwei Jahre dauern. Im Ortskern Nord wird mit der Verkabelung begonnen. In diesem Bereich liegen die Grundschule und das Neubaugebiet Hintertal. Eine hohe Priorität genießt der Kilpen, denn dort gibt es derzeit weder über Mobilfunk noch über das Funknetz eine verlässliche Telefonleitung. Auch im Bereich Ettenberg – Vordertal gibt es starke Versorgungsdefizite. Im nächsten Schritt soll das Gebiet Süd mit Breitbandverkabelung versorgt werden. Insgesamt 28,5 Kilometer Kabel sind zu verlegen.

Bei den Bauarbeiten wird die Gemeinde die Gelegenheit nutzen, eigene Leitungen zu verlegen, wenn das erforderlich ist. So werden Stromleitungen an der Schulstraße und der Hintertalstraße mit verlegt, im Kilpen und in Teilen des Lehmannsgrundes sowie im unteren Grundtal Wasserleitungen.

Die Kosten: 3,8 Millionen Euro

Der Zweckverband Breitbandausbau kalkuliert die Kosten für den zweiten Bauabschnitt in Gütenbach mit 3,8 Millionen Euro. Die Gemeinde Gütenbach muss einen Eigenanteil von 767.000 Euro beisteuern. Diese Summe wird komplett über einen Kredit finanziert. Das günstigste Angebot erhielt die Kommune von der KfW (Kreditbank für Wiederaufbau). Aufgenommen wird ein Kredit mit 30 Jahren Laufzeit, an Zinsen sind 0,47 Prozent jährlich fällig. Langfristig werden die Kosten refinanziert durch die Pachteinnahmen der Breitband-Nutzer.

Die Nachbarn Simonswald und Wildgutach brachte Gemeinderat Lorenz Wiehl ins Gespräch, die teilweise von Gütenbach mit versorgt werden. Lisa Wolber erläuterte, dass die Kommunen eigene Förderanträge stellen müssen, dass aber der Ausbau in enger Absprache erfolgt. Noch nicht abgerechnet sei der erste Bauabschnitt, räumte die Bürgermeisterin auf Nachfrage ein. Trotz mehrerer Rückfragen beim Zweckverband habe sie „keine verbindliche Auskunft“ erhalten.