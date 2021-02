von Stefan Heimpel

Ein besonderes Datum steht am Mittwoch, 17. Februar, in der Furtwanger Carl-Diem-Straße an: Christel und Helmut Lubenow können das Fest der Diamanten Hochzeit feiern. Dabei war es offensichtlich Liebe auf den ersten Blick, als sich die beiden, die schon ein bewegtes Leben hinter sich hatten, zufällig bei einer Hochzeit in Furtwangen kennenlernten.

Aus Pommern und der Region Berlin

Helmut Lubenow Senior wurde 1940 in Albertinenhof in Pommern geboren. Mit seiner Familie flüchtete er zum Ende des Krieges nach Norddeutschland. Süderfahrnstedt war hier die erste Station. 1954 bauten seine Eltern im Mäderstal ein Siedlungshaus und kamen mit den Kindern nach Furtwangen. Christel Lubenow, geborene Schwarz, wurde 1936 in Wendisch Buchholz bei Berlin geboren. Sie verschlug es nach dem Krieg in die Schweiz, wo sie als Hausmädchen arbeitete.

Treffen bei Hochzeit der Geschwister

Das entscheidende Ereignis war dann 1958 die Hochzeit des Bruders von Christel Schwarz mit der Schwester von Helmut Lubenow. Bei dieser Feier in Furtwangen lernten sich die beiden dann kennen und die Weichen für das weitere Leben waren bereits gestellt. Ein Jahr später kam dann Christel Schwarz auf Anregung ihres Helmut nach Furtwangen und arbeitete zuerst einmal als Küchenhilfe im „Löwen“/Breg. Am 17. Februar 1961 heirateten die beiden standesamtlich, einen Tag später läuteten die Kirchenglocken für die kirchliche Hochzeit der beiden.

Fußball prägt die Familie stark

Stark geprägt ist die Familie durch den Furtwanger Fußball. Helmut Lubenow trat bereits 1954 beim FC 07 Furtwangen ein, in dem er nun schon seit Jahren Ehrenmitglied ist. 1970, nach dem Titel als südbadischer Pokalsieger, hängte Helmut Lubenow seine Fußballschuhe an den Nagel. Aber das war keineswegs das Ende des Fußballs, denn nun wurde er Schiedsrichter bis zur Oberliga für weitere fast 30 Jahre.

Inzwischen 13 Enkel

Noch im Jahr der Eheschließung wurde die Tochter Ramona geboren, 1965 dann Sohn Siegmund, 1972 Tochter Roswitha und 1973 schließlich Helmut junior. Die Jungs hatten das Blut des Vaters und waren auch sehr aktiv im Fußball, wo Helmut junior unter anderem beim FC 07 in der Jugendarbeit aktiv ist. Bruder Siegmund hat sich inzwischen dem Sportkegeln zugewendet. Und so ging es dann auch weiter, denn auch bei den 13 Enkeln sind wieder viele, die aktiv Fußball gespielt haben und noch immer spielen.

Beruflich absolvierte Helmut Lubenow die Ausbildung als Maurer und wechselte dann später bis zum Ruhestand zur Straßenmeisterei des Landes in der Jahnstraße. Nachdem die Kinder dann größer waren, begann auch Ehefrau Christel wieder ihre Berufstätigkeit und arbeitete bis zum Ruhestand bei der Firma Reiner. Zur Freizeit gehörte bei der Familie neben dem Fußball auch der Kegelsport. Auch bei der Hexengilde war Helmut Lubenow aktiv. Und im Ruhestand selbst standen regelmäßige Busreisen nach Spanien auf dem Programm.

Dem Jubelpaar können nun vier Kinder, 13 Enkel und neun Urenkel (der jüngste ist gerade in der vergangenen Woche geboren) gratulieren.