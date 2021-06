von Siegfried Kouba

Das Vaterunser-Gebet wird in der Stadtpfarrkirche St. Cyriak in anschaulicher Weise erklärt. Der klassische theologische Rahmen wird in zehn Stationen gegliedert. Sinnfällig kann der Betrachter die einzelnen Jesu-Worte wahrnehmen. Das gesamte Projekt soll Kinder und Erwachsene informieren, zu eigenen Überlegungen führen und zur Mitgestaltung animieren.

Kleines Faltblatt für Besucher

Mit auf den Weg wird ein kleines Faltblatt gegeben, das den deutschen Gebetstext zitiert und an manchen Stellen die aramäische Sprache (Jesu Muttersprache) zu Wort kommen lässt. Schreibmaterialien, ansprechende Begleitimpulse oder Hefttafeln regen an, sich selbst einzubringen. Da kann jeder Besucher mitteilen, was ihm heilig ist oder was ihm das Reich Gottes bedeutet. Damit soll eine organische Weiterentwicklung des Rundgangs angestoßen werden, und zaghafte Ansätze sind bereits zu erkennen.

Ähnliche Ausstellung in Dornhan

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten von St. Cyriak zu sehen. Die Idee kam durch den Kontakt zu Rainer Lehmann, Schuldekan in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zustande, der parallel in Dornhan eine ähnliche Ausstellung organisierte. In Furtwangen hat neben Selma Zähringer, vor allem Margit Klausmann, die in ihren Kindern Nils und Simone Helfer hatte, viele Ideen eingebracht.

Das Thema „Unser tägliches Brot“ gestaltete die Frauengemeinschaft, und für die aramäische Übersetzung sorgte Franz-Xaver Jans-Scheideegger. Weitere Sprachen, wie Polnisch oder Spanisch, bereichern den Gebetsrundgang. Den maßgeblichen Impuls gab es zur Vorbereitung der Kommunionkinder. Im Online-Unterricht wurden sie mit dem Vaterunser wie von einem roten Faden begleitet. Mehrere Helfer unterrichteten in fünf Gruppen 54 Kinder. Sukzessive wurden die einzelnen Abschnitte, ja einzelne Wörter beleuchtet, um den Stationen Gestalt zu geben.

Abendliche Inspiration

Am 9. Juli findet um 19 Uhr eine Inspiration zum Vaterunser in der Pfarrkirche St. Cyriak in Furtwangen statt. Eine Anmeldung ist erwünscht: Pfarrbüro, Telefon 07723/ 5 04 76 60, online unter www.kath-bregtal.de.