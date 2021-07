von Christa Hajek

Zur Bücher-Haltestelle erweitert wurde die Bushaltestelle im Gütenbacher Dorfzentrum. Im Wartehäuschen kann man nicht nur auf den Bus warten, hier können sich Leseratten auch mit Büchern eindecken. Oder Gelesenes aus dem eigenen Bestand für andere bereitstellen. Daniela Markon von der Gütenbacher Gemeindeverwaltung stellte die Bücher-Haltestelle zusammen mit den Initiatorinnen Inga Neumann und Mara Hagenmeyer vor.

Vier Wochen von der Idee zur Umsetzung

Nur knapp vier Wochen vergingen von der ersten Idee bis zur Verwirklichung. Angefangen hatte es bei den Corona-Schnelltests, bei denen die beiden jungen Frauen ehrenamtlich tätig sind. Sie wohnen seit gut einem Jahr in Gütenbach und kannten solche Bücher-Tauschstellen aus ihrer Heimat im Ruhrgebiet und in Münster. Im Rathaus fanden sie offene Ohren bei Bürgermeisterin Lisa Hengstler und Daniela Markon. Zwei Vitrinen waren rasch kostenlos organisiert.

Angebot noch klein, aber vielseitig

Die ersten Bücher wanderten aus eigenen Beständen und denen von Freunden und Bekannten in die öffentlichen Bücherschränke. Das Angebot ist noch nicht allzu groß, aber vielseitig, die Autoren reichen von Rosamunde Pilcher bis Thomas Mann. Was fehlt, sind vor allem noch Kinderbücher. Inga Neumann hofft darauf, dass Eltern ausgelesene Bücher ihrer Kinder auch anderen zur Verfügung stellen und für ihren Nachwuchs an der Bücher-Haltestelle neuen Lesestoff holen.

Inga Neumann, von Beruf Intensivpflegerin, und Veranstaltungskauffrau Mara Hagenmeyer werden die Bücher-Haltestelle in Ordnung halten. Willkommen sind alle Arten von Lesefutter, die Bücher sollten gut erhalten und nicht zerfleddert sein.