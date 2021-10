von Bernward Janzing

Es war ein sonniger Start des meteorologischen Herbstes in Furtwangen: Die Temperaturen lagen im September deutlich über dem langjährigen Mittelwert, die Niederschläge lagen etwas darunter. Insgesamt aber war es ein Monat ohne große Ausreißer. Nach einem leicht zu kühlen Juli und einem ebensolchen August zeigte sich der September an der Wetterstation auf dem Kussenhof wieder deutlich zu mild.

Im Gegensatz zu den Sommermonaten ließ sich die Sonne im September häufig blicken. Foto: PixabayIm Gegensatz zu den Sommermonaten ließ sich die Sonne im September in Furtwangen häufig blicken. Foto: Pixabay

Mit einer Mitteltemperatur von 12,5 Grad war der zurückliegende Monat um 2,1 Grad zu warm, gemessen am Durchschnittswert, der sich aus den Aufzeichnungen seit 1979 ergibt. Diese Abweichung vom langjährigen Mittelwert entsprach übrigens ziemlich genau dem Vergleichswert, den der Deutsche Wetterdienst für ganz Baden-Württemberg errechnete.

Im normalen Rahmen

Aber es hatte in der Vergangenheit auch schon wärmere Septembermonate gegeben: 2016 war es in Furtwangen im Schnitt 13,3 Grad warm, 2006 – der bisherige Höchstwert – waren es sogar 13,6 Grad. Die Temperaturen blieben in Furtwangen in den vergangenen Wochen durchweg in einem normalen Rahmen: Weder gab es an der Wetterstation bereits Frost (was in mehr als jedem zweiten September der Fall ist), noch gab es einen Sommertag mit mehr als 25 Grad (was etwa in jedem vierten Jahr vorkommt). Die Messwerte lagen in diesem Jahr einerseits nur bei bis zu 24 Grad am 8. September, und sie blieben andererseits auch am kältesten Tag, dem 30. September, noch knapp über dem Gefrierpunkt.

Die Niederschläge beliefen sich unterdessen im September auf rund drei Viertel des langjährigen Durchschnitts; längere Trockenperioden blieben aus. Ein 20-minütiger Starkregen wurde unterdessen am 4. September zwischen 15.30 und 15.50 Uhr verzeichnet, der im Gebiet zwischen Schönenbach und Linach auch von Blitzeinschlägen begleitet war.

Mit dem Oktober hat ein Monat begonnen, der im Mittel im Schwarzwald deutlich regenreicher ist als der September. Die Temperaturen sinken im Mittel gegenüber dem Vormonat um mehr als vier Grad.

In den vergangenen Jahrzehnten hat es im Furtwanger Oktober Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad genauso gegeben, wie Nächte mit bis zu minus 9,5 Grad. Eine Schneedecke von 19 Zentimetern wurde auch schon einmal gemessen – am 30. Oktober 2008.