von Hans-Jürgen Kommert

In der Mai-Sitzung des Ortschaftsrats Rohrbach gab Ortsvorsteher Georg Kaiser bekannt, dass ein Akustik-Fachmann die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus aufgenommen hat. Gründe hierfür gab es mehrere: So hatten die Erzieherinnen des Kindergartens St. Johann festgestellt, dass es in den Räumen doch arg laut sei – Erleichterung hätten Schaumstoffmatten gebracht, die man ihnen zur Verfügung gestellt habe.

Schaumstoffmatten helfen

Der Akustiker habe keine signifikant erhöhte Lautstärke im Kindergarten festgestellt, allerdings seien relativ wenige Kinder anwesend gewesen, so Kaiser. Der Spezialist habe dann diverse Maßnahmen empfohlen, unter anderem Akustikdämmungen an Wänden und Decke. Da Kaiser auch im Bürgersaal Nachhall festgestellt hatte, ließ er hier den Akustiker ebenfalls messen. Mittlerweile waren seit der letzten Nutzung aber schon Vorhänge angebracht worden, die schon eine deutliche Verbesserung gebracht hätten. Der Fachmann konnte messen, dass die höheren Töne offenbar keine Probleme darstellten, allerdings blieben Tieftöne länger präsent. Er empfahl, den Saal zunächst zu bestuhlen – schon dadurch würde sich einiges ändern.

Test mit Musikern geplant

„Ich will versuchen, demnächst auch mal den Musikverein Frohsinn mit ein paar Musikern hierher zu kommen, weil für ihn die Akustik wichtig ist“, so Kaiser. Manuel Willmann gab ihm Recht: „Die Akustik muss für Konzerte passen“, wusste er. Gegebenenfalls müsse man entsprechend auch hier Maßnahmen ergreifen.

Vereinsräume gibt‘s kostenfrei

Zusätzlich tauchte im Rat die Frage nach den Kosten auf. Es werde eine Satzung wegen der Kosten geben, erklärte der Ortsvorsteher, die dann diskutiert werden müsse. Tatsache sei, dass auch örtliche Vereine für die Nutzung zahlen sollen, allerdings seien diese Kosten deutlich günstiger, als wenn Außenstehende den Saal mieten wollten. Die (ungeheizten) Räume in den Obergeschossen, welche die Vereine nach ihrem Gutdünken selbst ausbauen können, seien nach wie vor kostenfrei.