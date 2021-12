Das Mehrgenerationenhaus ist bald komplett. Bruderhaus-Diakonie betreut Bewohner der WG. Alle bringen sich in die Gemeinschaft ein

Seit März 2020 ist das Mehrgenerationenhaus in der Baumannstraße bewohnt. Im Januar sollen nun die ersten Menschen mit Behinderung einziehen.Eines der größten Bauprojekte der vergangenen Jahre in Furtwangen ist das Mehrgenerationenhaus in der