Erfolgreich verläuft das große Fest zum 75-jährigen Jubiläum der Sportfreunde Neukirch. Einer der Höhepunkte: das traditionelle Gerümpelturnier. Das gute Wetter und sicher auch die vielen Angebote im Festzelt sorgten für eine besonders große Zuschauerschar. Mit 22 Mannschaften war das Turnier wieder sehr gut besetzt.

Aber nicht nur das Wetter spielte mit, auch die Stimmung bei dem Turnier war wieder hervorragend. Nicht zuletzt sorgte wie schon in den vergangenen Jahren die Guggemusik Furtwangen, die natürlich auch selbst am Turnier teilnahm, mit kurzen Auftritten für hervorragende Stimmung bei Spielern und Publikum.

Eine Besonderheit bei diesem Neukircher Turnier ist immer die Verkleidung der Mannschaften, die separat gewertet wird. Diese Wertung fließt dann wieder in das Gesamtergebnis ein, also nicht allein die Tore entscheiden. 13 Teams waren entsprechend verkleidet in die Prämierung gekommen. Und so spielten bei dem Turnier beispielsweise auch römische Legionäre oder junge Damen im Brautkleid.

Den ersten Platz belegte die Bregtäler Weltauswahl, die sogar mit einer echten Yacht angereist war. Auf den zweiten Platz in der Bewertung kamen die SG Guggemusik/FC Eigentor, Immer Nüchternland und Damliche Trecker. Nach der Vorrunde ging es weiter mit dem Viertelfinale, Halbfinale und schließlich Finale. Turniersieger wurden schließlich die Yacht-Besitzer von der Bregtäler Weltauswahl, gefolgt vom Team Gryffindor und Rexi‘s Eleven. Parallel dazu gab es wieder die Mini-WM, bei der die Nachwuchs-Fußballer in ausgelosten Mannschaften ihr Können unter Beweis stellen und damit kleine Sachpreise gewinnen konnten. Im Anschluss an diese Turniere ging es dann im Festzelt weiter mit der der Siegerehrung und einer Gerümpelturnier-Party mit DJ Gerrit.

Am heutigen Samstag mit viel Fußball und Partymusik am Abend, und am morgigen Sonntag mit dem Familientag geht es weiter mit dem Jubiläumsfest im Festzelt bei der Halle.